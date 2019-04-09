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"Увезли в лес и издевались": россияне решили приютить предателя Украины

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Украинец Иван Гончаров, который помогал террористам "ДНР" и был приговорен к 14 годам тюрьмы, пытается получить гражданство России.

Об этом сообщила пропагандистка Маргарита Симоньян в Telegram-канале, напомнив, что он является уроженцев Винницкой области и во времена Евромайдана вступил в ряды так называемого "антимайдана".

"Когда началась война на Донбассе, Иван помогал "ДНР", рассказывал им о движениях ВСУ. В 2015-м году к Ивану пришли из СБУ. Парня увезли в лес, где избивали и издевались, пока он не потерял сознание. Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор: виновен, 14 лет тюрьмы", — рассказала пропагандистка.

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По ее словам, позже парня обменяли на украинских военнопленных в "ДНР" и он переехал к родственникам в Белгородскую область. Пропагандистка помогает ему получить гражданство РФ, отправив запрос в МВД.

"Увезли в лес и издевались": россияне решили приютить предателя Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 93-летний украинец, убивавший своих сограждан, выпросил российский паспорт.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Которого по счету уже? Неудивительно.
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