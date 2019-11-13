"Упала в ноги!" Медведев публично оконфузился перед россиянами. Видео

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после того, как к нему в ноги упала женщина с просьбой о помощи, вышел к жителям и заявил, что "проблем всегда хватает".

Инцидент произошел в сибирском поселке Санниково (Россия), куда Медведев приехал с рабочим визитом. В ноги чиновнику бросилась местная жительница, которая пожаловалась на бездействие региональных властей, сообщает Telegram-канал "Вы слушали "Маяк" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина плакала и говорила, что в ее доме уже три года нет горячей воды.

Дмитрий Медведев Скриншот

"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года", - рассказала жительница села Медведеву.

Он в свою очередь, пообещал разобраться в проблеме.

"Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Вас услышали, не волнуйтесь. Это, конечно, безобразие, надо разбираться", - заявил Медведев.

Однако позже он снова вышел к жителям Санниково и заявил, что проблем всегда хватает.

"Проблем всегда хватает...Тем не менее, развитие будет", - сказал Медведев.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев во время поездки в Краснодар засветил нижнее белье.

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