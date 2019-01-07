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Умер известный российский писатель и ученый

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Известный российский писатель и философ Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый секретарь Союза писателей РФ Геннадий Иванов. Причину смерти публициста он не назвал.

"Поэт, философ и историк церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, член Союза писателей России, один из авторов "Православной энциклопедии", — рассказал Иванов.

"Многие помнят Николая Николаевича по замечательным пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима. Во второй половине1990-х он вел на РТР ежедневную передачу "Православный календарь", — напомнил он.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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