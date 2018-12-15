Украинский командир поставил на место оккупантов из России: подробности

Капитан задержанного в Керченском проливе украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица заявил на допросе в ФСБ РФ, что считает себя военнопленным.

"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным", — сообщил адвокат другого обвиняемого Николай Полозов, передает "Интерфакс".

Он отметил, что по словам адвоката украинского капитана Эмиля Курбединова, Небылица за время нахождения в СИЗО "Лефортово" был четыре раза по неизвестным причинам переведён в разные камеры.

Богдан Небылица "24"

"Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются", - резюмировал адвокат.

Небылица стал десятым моряком, заявившем, что считает себя военнопленным и отказавшемся признавать свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир захваченного Россией малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк потребовал обращаться с ним и его экипажем как с военнопленными.

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