Украина отреагировала на выход России из Договора об открытом небе

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
1,2 т.
Россиянам напомнили многочисленные нарушения

Россия своим выходом из Договора об открытом небе (ДВН) уничтожает европейскую архитектуру безопасности и разрушает международные режимы контроля над вооружениями.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины. В МИД напомнили, что РФ грубо нарушала ДВН в течение 2009-2020 годов, в частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупации части территорий Украины и Грузии.

"Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушение договора и восстановить зоны его применения в рамках суверенной украинской территории", – подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия подрывает фундаментальные нормы и принципы международного права.

"Договор об открытом небе остается важным юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга", – отметили в МИД.

Только в 2015-2020 годах Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла на своей территории 53 наблюдательные миссии.

"В частности 5-7 декабря 2018 года была принята чрезвычайная миссия США в составе многонациональной команды наблюдателей США, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Румынии с целью изучения и деэскалации ситуации в результате вооруженного нападения военно-морских и воздушных сил РФ на корабельно-катерную группу ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Российская Федерация сообщила о начале внутригосударственных процедур выхода из Договора об открытом небе.

РоссияМинистерство иностранных дел Украины