У Путина отказались гарантировать перемирие на Донбассе

Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Россия не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не должна становиться гарантом соблюдения там режима прекращения огня.

Ситуацию на востоке Украины он в очередной раз назвал "украинским конфликтом", и указал на важность обеих его сторон соблюдаться своих обязательств и договоренностей. Его слова цитирует ТАСС.

"Какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", – высказался пресс-секретарь Путина о том, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Он назвал перемирие на Донбассе существенным и положительным шагом в сторону "укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения". При этом еще раз уточнил, якобы Москва здесь не причем.

"На уровне "нормандского формата" [закрепить эту договоренность] – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России... Не РФ является участником конфликта", – повторил Песков позицию Кремля.

Отвечая же на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно ситуации на Донбассе, пресс-секретарь Путина призвал"исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе ООС заявили, что после начала режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения 27 июля на Донбассе зафиксировано несколько нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.