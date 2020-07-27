У Путина отказались гарантировать перемирие на Донбассе
Прессекретар Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе
По его словам, РФ якобы не является участником событий на востоке Украины, которые он в очередной раз окрестил "конфликтом"
При этом Песков назвал перемирие значительным и позитивным шагом в сторону "разрядки напряженности на линии соприкосновения"
Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Россия не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не должна становиться гарантом соблюдения там режима прекращения огня.
Ситуацию на востоке Украины он в очередной раз назвал "украинским конфликтом", и указал на важность обеих его сторон соблюдаться своих обязательств и договоренностей. Его слова цитирует ТАСС.
"Какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", – высказался пресс-секретарь Путина о том, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.
Он назвал перемирие на Донбассе существенным и положительным шагом в сторону "укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения". При этом еще раз уточнил, якобы Москва здесь не причем.
"На уровне "нормандского формата" [закрепить эту договоренность] – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России... Не РФ является участником конфликта", – повторил Песков позицию Кремля.
Отвечая же на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно ситуации на Донбассе, пресс-секретарь Путина призвал"исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер".
Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе ООС заявили, что после начала режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения 27 июля на Донбассе зафиксировано несколько нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.