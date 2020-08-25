У Путина назвали обвинения в отравлении Навального "пустым шумом"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Кремля в отравлении главного оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил журналистам во время брифинга 25 августа, что в Кремле не могут относиться к обвинениям серьезно и назвал их "пустым шумом".

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным обвинениям о причастности Путина к отравлению. Это обвинения, которые абсолютно не могут быть правдой. Скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относится не намерены", – заявил Песков.

По его словам, в России не начали расследования после инцидента с Навальным, поскольку для этого нет повода. Пресс-секретарь Путина считает, что сначала в организме якобы отравленного политика нужно найти вещество, которое стало причиной его состояния. А этого сделать не смогли ни в России ни в Германии.

"Для расследования нужен повод. Если будет установлено, что это отравление, то это станет поводом для расследования. Сейчас это можно рассматривать как одну из версий. Но медики докладывают и о множестве других версий такого состояния", – сказал он.

Песков отметил, что из заявления немецких врачей о том, что оппозиционера отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в России "не узнали ничего нового".

"Дело в том, что факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске. И атрапин, о котором говорят немцы, который вводят сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам. Также при использовании различных медикаментов", – считает пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, немецкая клиника Charite подтвердила отравление Алексея Навального. По результатам проведенных исследований, оппозиционера отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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