Путин носил бумажки из кабинета в кабинет – экс-генерал КГБ

Борис Ельцин, бывший президент России, уже будучи в отставке, за год до своей смерти, сказал, что самыми крупными его ошибками была война в Чечне и выбор Владимира Путина своим преемником, сказал OBOZREVATEL бывший руководитель внешней разведки КГБ и генерал-майор Олег Калугин.

Но на самом деле Путин, который уже 20 лет руководит Россией, не самый худший вариант для этой страны, уверен он. Как обычный сотрудник КГБ смог завоевать доверие тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а потом и доверия Бориса Ельцина, читайте в первой части интервью.

– Американский президент Дональд Трамп старается улучшить отношения с Россией. Зачем?

– Да, американский президент старается как-то их улучшить, но сейчас со Штатами у России не самые лучшие отношения. Американская элита, консервативна и настроена антироссийски, несмотря на желание президента добиться улучшения. В России, как говорят, свои дела, Америка не на первом месте, хотя как стратегический партнер или противник никуда не делась.

– Часто говорят, что Трамп может быть агентом Кремля. Это правда?

– Ну такие разговоры были и есть и зависит еще от того, кто говорит. Иногда это делается для того, чтобы как-то подорвать карьеру нынешнего президента и уважение к его личности. Ну а то, что Трамп пытается найти общий язык с Путиным - это факт и то что он был в России и ему там очень понравилось. Самой России очень важно не иметь Америку как противника в духе холодной войны – это российскому руководству не нужно.

Олег Калугин Гордон

– Почему? Глядя со стороны, такое впечатление, что она к этому стремится.

– Дело в том, что у России проблемы и со своими соседями и с бывшими республиками СССР, в частности с Украиной. Кроме того, Америка, с точки зрения всемирного положения, уже не супердержава, которую боялись все, в том числе и Россия. Но у России собственная гордость, на всех остальных она смотрит свысока. Улучшения отношений между странами для Трампа – это часть его предвыборной программы. Ему нужно как-то предстать перед своими избирателями как человеку готовому на дружественные отношения с любыми странами, ну и конечно с Россией, которая всегда рассматривалася как потенциальный противник.

– Как сейчас американцы относятся к России и к россиянам, в частности?

– Реакция разная, так всегда было. Но в целом ее не сравнить с тем, что было десять лет назад. Все улучшилось во всех отношениях. Кроме того, Россия ведь не угрожает изменить мир и подставить все под свое управление. Поэтому в целом отношение не такое плохое. Трамп учитывает это, как и его предшественники, Обама в частности. Все они считали, что с Россией нужно находить общий язык. Холодная война – это идеологическая война. Сейчас это уже не идеологическая война, Америка остается супердержавой, а Россия пытается сохранить свои позиции и какое-то специальное положение в мире, с которым бы считались не только в военном плане, но и в экономическом.

– Как бы вы оценили 20 лет президентства Владимира Путина?

Путин – не самый худший вариант для России. Хотя в свое время Борис Ельцин, уже будучи в отставке, за год до своей смерти, сказал, что самыми крупными его ошибками была война в Чечне и выбор Путина у преемники.

Ельцин был человеком с идеями реформирования и изменения России, а Путин во многом сохранил принадлежность к бывшим органам госбезопасности и к так называемому порядку в стране основанному на органах госбезопасности, силе и авторитете. В этом смысле Путин сохранился.

– Часто еще говорят, что Путин пришел к власти на крови, взрывы домов в России...

– Этого нельзя отрицать. Я до сих пор вспоминаю таких людей как Галина Старовойтова, Анна Политковская. Они стали жертвами организаций, которые не хотели развития демократических начал в России и их убирали, как потенциальных политических оппонентов. Я был знаком и со Старовойтовой и с Политковской и со многими, которых уже сегодня нет. Они ушли из жизни не по своей воле, а стали жертвами политических репрессий со стороны кремлевского руководства.

cont.ws Владимир Путин и Борис Ельцин

– Но убивать людей-это слишком жестоко, не находите?

– У России, к сожалению, в этом деле есть большой опыт, но в отличии от сталинских времен, путинские даже несравнимы. Нет уже концлагерей для политзаключенных, не говоря уже о массовых убийствах. Это индивидуальные случаи. В этом смысле от сталинской эпохи осталась психология. Да и с точки зрения жесткости нынешняя ситуация далека от сталинизма.

– Сам Путин, когда служил в КГБ и работал в Германии, был шпионом или нет?

– Нет, Путин работал в органах госбезопасности Ленинградского управления КГБ. На каком-то этапе он был отправлен в Восточную Германию в город Дрезден на работу. Кроме него, там были сотни работников госбезопасности. Путин проработал там лет 5.

Когда вернулся в Ленинград, у него с работой тяжело было, это Собчак его взял, тогдашний мэр Ленинграда.

У меня с Собчаком хорошие отношения были. Он мне как-то звонил и спрашивал: “Олег, назови мне кого-нибудь из вашей конторы, кого бы я мог взять в качестве помощника и иметь его как контактного человека с вашей организацией”. Ну я ему там назвал некоторых, Путин в этот список не попал. Помню, что он носил секретные бумаги из кабинета в кабинет. Но Собчак сам меня на него вывел.

Он узнал, что Путин в Ленинграде без всякой серьезной позиции, взял и пригласил его в администрацию ленинградского горисполкома. Вот оттуда и началась его карьера.

Часто вспоминаю один эпизод, который может мало кому известен. В те годы в России была серьезная проблема с продуктами питания, люди стояли в очередях, чтобы купить элементарные продукты: хлеб, масло и прочее. В Ленинграде это дело наладилось, и Ельцин спросил: “А почему вот в Ленинграде люди живут более-менее нормально, а у нас в Москве и в других городах нет. А ему кто-то ответил: "У Собчака там хороший помощник есть, организует через Финляндию поставки продуктов, за счет обмена советских топливных материалов". Короче, Ельцин услышал и сказал: “Пусть он приедет сюда, вызовите его”.

Вот так пригласили Путина для работы в кремлевской администрации. Это было начало его новой карьеры, то есть он покинул Ленинград с хорошей репутацией. В Москве он проявил себя на этом уровне достаточно убедительно и Ельцину он понравился. Хотя через много лет спустя, у него было другое мнение.

Тем не менее Путин 20 лет у власти. Страна не находится в состоянии кризиса и пусть медленно, но идет вперед. Другое дело, что сроки уже наступают и люди хотят иногда обновления власти. Ну, посмотрим, что будет в 2024-м году.

– Такое впечатление, что Путин не был примечательным. Его сокурсник Юрий Швец говорит, что в институте его называли “бледной молью”, а вы говорите, что он носил бумажки из кабинета в кабинет.

– Да, я знаком с этим мнением, и кстати, Путин мне больше ничем, кроме этого обстоятельства, и не запомнился. Он был просто чиновником. Ельцин вытащил его в Кремль, потому что тот показал, а до этого Собчаку, и очевидно и другим, что может решать проблемы. В том случае они были связаны с продовольственными поставками. А Путин просто организовал поставки сырья, нефти на Запад, в Хельсинки, а оттуда получал продовольствие. Поэтому Ленинград был обеспечен. Это нужно уметь создать такие условия, чтобы получить взаимовыгодные условия.

– Но это просто обычный бизнес?

– Да.

Владимир Путин и Анатолий Собчак Рамблер

– Выходит, что Путин был обычным чиновником, который в последствии стал президентом России?

– В этом своеобразие нынешнего российского государства. Ельцин сказал, что одна из его главных ошибок в жизни – это выбор Путина. С другой стороны, я уверен, что многим россиянам Путин нравится и они будут за него голосовать. Он будет у власти столько, сколько ему надо, при нынешних условиях.

– Чем Путин мог еще Собчаку понравиться, кроме своих менеджерских способностей?

– Во-первых, деловитостью. Во-вторых, он был связан с органами, а Собчак искал какой-то неофициальный контакт для уверенности, что поступает правильно и не противоречит желаниям и интересам одного из столпов советского общества - органов госбезопасности.

– Юрий Швец сказал, годы работы Путина в Ленинграде пришлись на лихие 90-е, к которым он может быть причастен.

– Ну я не исключаю, в этом смысле Путин – человек особых качества, если надо он сделает.

– Почему он стал агрессивным и начал вести войны в мире?

– Для этой организации – это составная часть работы и характера. Мягкотелые люди, которые не умеют выйти из ситуации, непригодны. В этом смысле Путин показал себя как административный работник-чекист именно в Ленинграде, не в Восточной Германии. Там он был просто на контакте с органами безопасности ГДР, а работа в Дрездене… Сами понимаете – прекрасный город, там никаких особых происшествий и не было никакой деятельности контрразведки ни западной, ни пророссийской.

– Сейчас Россией управляет ФСБ?

– Думаю, что это не преувеличение, ведь у власти находится бывший майор КГБ. Путин – одно из самых лучших доказательств, кто управляет государством, ну и естественно он привел с собой людей, которым доверял.

– В круг силовиков, которые управляют Россией входит секретарь Совета безопасности России и бывший директор ФСБ Николай Патрушев.

– Кстати, Патрушев был когда-то моим помощником.

– Вы говорили, что он не склонен к особой жестокости.

– Патрушев? Нет. Ну теперь знаете, сын Патрушева продвинулся, стал одной из фигур политических.

– Да, там есть такая тенденция – продвигать на высокие должности своих детей. Но почему Кремль проводит такую жесткую внешнюю и внутреннюю политику?

– Ну они ее проводят по указанию Путина, потому что Путин ведет внешний курс страны, а наши министры просто выполняют его указания. В этом ничего удивительного нет – они составная часть нынешней российской номенклатуры.

Вторая часть интервью с Олегом Калугиным выйдет на днях.

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