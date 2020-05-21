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21 мая • обновлено в 17:03
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У Кадырова заподозрили коронавирус: СМИ сообщили о срочной доставке главы Чечни в Москву

1.9т
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У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирусную болезнь COVID-19.

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Как сообщил Telegram-канал "Baza", Кадырова доставили спецбортом в Москву, в одну из лучших клиник.

Кадыров мог заразиться коронавирусом

Кадыров мог заразиться коронавирусом

"На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы", – говорится в сообщении.

По данным источника, у Кадырова диагностировали поражение легких, однако COVID-19 еще окончательно не подтвердили.

Как писал OBOZREVATEL, на днях Рамзан Кадыров потребовал увольнять чеченских врачей, которые жалуются на нехватку средств защиты от коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Теги
болезнь вирус
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