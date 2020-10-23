Трагедия Норд-Оста: фото, видео, воспоминания выживших

Ровно 18 лет назад, вечером 23 октября 2002 года, здание Театрального центра в Москве на Дубровке захватили террористы. В тот момент там шел мюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказались более 900 человек: актеры, персонал театра, зрители, среди которых были дети.

Утром 26 октября начался штурм, в ходе которого были застрелены все террористы, а неизвестным газом были отравлены насмерть, по разным данным, от 130 до 174 заложников. В годовщину трагедии Норд-Оста OBOZREVATEL публикует свидетельства очевидцев, а также фото и видео с места теракта.

Трагедия Норд-Оста: воспоминания очевидцев

"Я фактически несколько суток не мог уснуть. Нам запрещали прятаться за стульями, наклоняться, а у меня не получается спать в сидячем положении. Из-за шока я почти не чувствовал жажду и голод. Уже в ночь на 26-е, на четвертые сутки, я плюнул на все, постелил на полу под креслами газетки и уснул. Через три часа началась газовая атака. Я лежал лицом вниз и, видимо, поэтому не надышался газом. Проснулся, когда меня кто-то тряс: "Можешь идти?" – "Да, могу". Пошел, шатаясь" (актер Марат Абдрахимов, игравший в мюзикле "Норд-Ост").

"В туалет нас отпускали, но раз в несколько часов. В партере для этих нужд использовалась оркестровая яма, а нам повезло больше – мы сидели в бель­этаже, и там, рядом с выходами из зала, находились два женских туалета. В одном из них было окно, и какие-то девушки сумели через него сбежать. После этого террористы заявили: тех, кто сделает хотя бы шаг в сторону того туалета, ждет расстрел на месте. Хорошо помню дорогу в туалет — вокруг выбитые окна, повсюду осколки, гильзы, капли крови, вдоль стены сидят террористы с автоматами, идешь и думаешь: только бы меня сейчас случайно в сторону того туалета не повело" (одна из заложниц, журналистка Мария Чумаченко).

"Мы практически всегда на самом деле голодали. С питанием что было: доставили соки, воду, все это взяли из местного буфета. Сок "Сантал" там был разных видов. А простой воды не было. То есть все время хотелось пить. Потому что "Фантой", маленькой бутылочкой на четыре человека, не напьешься. Потом стали экономить воду, стали поменьше пить, потому что они перестали пускать нас в туалет. Туалет был – ужас какой-то. В оркестровую яму ходили все, это был кошмар... Чуть что, если ты делаешь какое-то неправильное действие, на тебя прямо указкой – а указкой у них был пистолет – наставляли и говорили: "Цыкнешь – отправишься к Аллаху" (журналистка Ольга Черняк).

"Мы должны были подчищать за "Альфой" – добивать террористов и выводить заложников, но помощь понадобилась нам самим. Едва глотнув воздуха в зале, весь отряд как по команде начал блевать. Но серьезных отравлений никто из спецназовцев, в отличие от заложников, не получил. Видимо, сказалось отменное здоровье и хорошая физическая подготовка. Кроме того, сыграло роль то, что в отравленном помещении штурмовики, в отличие от заложников, находились недолго" (боец спецназа Александр).

"То, что пошел газ, я поняла сразу: на какую-то секунду в зале появился терпкий неприятный запах. "Снимайте одежду и дышите через нее!" – крикнула я ребятам и сама стянула кофту. Еще секунда – раздались выстрелы. Но мы уже дышали в свитера, нагнули головы к коленям. Помню первые несколько секунд, топот ног. И – провал... Очнулась в реанимации" (одна из заложниц, Светлана).

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По материалам: "КП", "МК", "Известия".