Тайна перевала Дятлова: поисковик рассказал, что туристы могли быть в помутненном сознании

Туристы из группы Игоря Дятлова, погибшие при загадочных обстоятельствах на Северном Урале в 1959 году, вероятно, могли быть в помутненном сознании, поскольку порезанной была не только палатка, в которой они собирались ночевать, но и лыжная палка.

По мнению поисковика Вадима Брусницына, "в здравом уме ни один лыжник не будет в середине маршрута резать лыжную палку", говорится в материале издания "Комсомольская правда".

В протоколе допроса Брусницына от 15 мая, как пишут журналисты, говорится, что, вероятно, к моменту происшествия, группа находилась в последней стадии переодевания и подготовки к ночлегу.

"Поверх всех вещей лежала изрезанная на несколько кусков лыжная палка. На ней держался северный конек палатки. Здесь же на одежде лежала мелкая стружка. Снега в этой части палатки не было. Решиться на порчу палки, учитывая то что в группе не было запасных, можно только при особых обстоятельствах", – говорится в материале.

Также в протоколе говорится о том, что в изрезанной палатке все было завалено слежавшимся снегом, кроме южного конька, установленного на лыжной палке и привязанного за пару лыж. Под северным коньком палки не было.

"Сначала достали несколько смерзшихся в комок одеял, затем ведра, печку, 2-3 мешочка с сухарями, ботинки и т.д. Вещи в палатке разложены в следующем порядке. На дно постелены рюкзаки. Затем 2-3 одеяла. Дальше шли телогрейки, тёплые куртки и личные вещи туристов. Ведра, печка, топор, пила лежали у входа справа. Здесь же находилась часть продуктов: сухари, сахар, сгущённое молоко, развязанный мешочек с корейкой. Остальная часть продуктов находилась в дальнем правом углу. Большинство ботинок разложено по левому краю палатки. Пары 2-3 – справа в середине", – говорилось в протоколе.

Кроме того, в протоколе допроса поисковика Владимира Лебедева от 20 апреля записано: "В самом конце палатки были обнаружены вещи Дятлова: полевая сумка с документами, деньги, фотоаппарат и пр. В палатке мы обнаружили лыжную палку, от которой был отрезан верхний конец по аккуратному кольцевому разрезу и еще один надрез был сделан".

В радиограмме Евгения Масленникова по поводу отправки в город Ивдель палатки с вещами туристов были перечислены вещи, среди которых "маленькие лыжные палочки".

"Кто и зачем разрезал палку? Она березовая. Режется с трудом. На один разрез до 10 минут можно потратить", – рассуждает Брусницын.

По его версии, это связано с помутнением сознания туристов. "В здравом уме ни один лыжник не будет в середине маршрута резать лыжную палку", – отметил он.

Напомним: 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута – поселка Вижай – 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.

Спустя 60 лет этим делом занялась генпрокуратура РФ из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

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