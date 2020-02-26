Экс-помощник главы России Владимира Путина Владислав Сурков призвал обнулить президентские сроки, что позволит его бывшему шефу вновь занять высокий пост.

Такое мнение экс-куратор по Донбассу выразил в интервью "Актуальным комментариям". По его словам, именно к этому решению якобы подталкивают уточнения полномочий президента.

"С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", – выдал он.

Сурков призвал обнулить президентский срок Путина Известия

Заявление Суркова прокомментировали в Telegram-канале "Шулика", приструнив политика за уже никому не нужные амбиции.

"Интервью Суркова – это интервью сбитого летчика, конечно. Причем, речь ведь не просто об отставке, как у какого-то Михаила Котюкова, а об изменении внедренных Сурковым принципов. Сперва это было во внутренней политике, теперь в отношении Донбасса и Украины. Ничего не оставалось более, как уйти. И признать, что люди некоторые типа Володина и Кириенко, а потом Козака, оказались успешнее. К тому же сами принципы Суркова стали прошлым веком, а философ на пенсии – это страшное зрелище", – написали в ответ.

Отреагировали и на слова об обнулении президентских сроков. "Конечно, такое возможно без всяких сомнений. Но решать уже будут без Суркова. Может быть, впервые за двадцать лет у него не спросят даже мнения", – резюмировали в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В этом же интервью бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.

Также он сказал, что глава Украины Владимир Зеленский – "не лох", и на "нормандском саммите" в Париже его приняли за президента.

Помимо этого, "главарей" непризнанной "Донецкой народной республики" Владислав Сурков назвал "замечательными людьми" и "настоящими воинами".

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