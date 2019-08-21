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"Стояло вот это быдло!" В России наказали взбунтовавшуюся против Путина чиновницу

2.2т Читать материал на украинском

Российская чиновница, глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, будет наказана за то, что обозвала жителей Тулуна "путинской бичевней, быдлом и алкашней".

По информации Telegram-канала "Темы. Главное", она будет уволена в ближайшие 2-3 суток. Сейчас Алашкевич отправили в отпуск.

"Губернатор инициировал проверку записи, на которой она обсуждает приезд "осунувшегося царя" и реакцию на него местных жителей в немодной одежде – однако, все проверки показали соответствие ее голоса", - сказано в сообщении.

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Владимир Путин и Ирина Алашкевич

Владимир Путин и Ирина Алашкевич

Также отмечается, что Алашкевич якобы уже передали, что любовные отношения и покровительство со стороны руководства региона окончены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали скандальную аудиозапись, на которой начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области России грубо высказалась о жертвах наводнения.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
инакомыслие на россии запрещено! пришел царь - все танцуют и пляшут около него, как шуты гороховые!
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