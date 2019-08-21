"Стояло вот это быдло!" В России наказали взбунтовавшуюся против Путина чиновницу

Российская чиновница, глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, будет наказана за то, что обозвала жителей Тулуна "путинской бичевней, быдлом и алкашней".

По информации Telegram-канала "Темы. Главное", она будет уволена в ближайшие 2-3 суток. Сейчас Алашкевич отправили в отпуск.

"Губернатор инициировал проверку записи, на которой она обсуждает приезд "осунувшегося царя" и реакцию на него местных жителей в немодной одежде – однако, все проверки показали соответствие ее голоса", - сказано в сообщении.

Владимир Путин и Ирина Алашкевич

Также отмечается, что Алашкевич якобы уже передали, что любовные отношения и покровительство со стороны руководства региона окончены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали скандальную аудиозапись, на которой начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области России грубо высказалась о жертвах наводнения.

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