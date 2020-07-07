Советника главы "Роскосмоса" Сафронова арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.

Он будет находиться под стражей два месяца – до 6 сентября, сообщает "Медуза".

Заседание суда началось в открытом режиме, однако по ходатайству следователя было решено сделать его закрытым.

Адвокат Сафронова отметил, что обвинения его подзащитному планируют предъявить 13 июля.

Защита намерена обжаловать арест советника главы "Роскосмоса".

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