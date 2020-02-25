Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что готов отправить своих детей воевать в Сирию.

На этот момент обратил внимание блогер Vitauskas, опубликовав отрывок с эмоциональным спичем ведущего. В нем Соловьев сожалеет о выводе советских войск из Афганистана, а также о войне в Сирии (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Владимир Соловьев Скриншот видео с YouTube

"Я считаю, что было ошибкой вывести советские войска из Афганистана", – сказал пропагандист.

На вопрос гостя студии о том, отправил бы он туда своего сына, Соловьев ответил утвердительно. "Я бы послал туда своего сына, и я пытался бы поехать туда сам. И никакой проблемы в этом не вижу. Своих детей я бы и в Сирию отправил… с автоматом", – признался пропагандист.

Vitauskas поделился своими наблюдениями обо всем этом: "Странную ситуацию я наблюдаю. Вчера от российско-асадовских войск был освобожден Нейраб. Сегодня - село Саан. А путинские патриоты все еще не штурмуют военкоматы. Надеюсь, Му*озвона вместе с сыном в окопах Идлиба с автоматами кто-то уже видел? Сирия, вообще, “ваш” или “не ваш”?".

Странную ситуацию я наблюдаю. Вчера от российско-асадовских войск был освобожден Нейраб. Сегодня - село Саан. А путинские патриоты всё ещё не штурмуют военкоматы.

Надеюсь, Мудозвона вместе с сыном в окопах Идлиба с автоматами кто-то уже видел?

Сирия, вообще, "ваш" или "не ваш"? pic.twitter.com/uUFpbQS57x — Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) February 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

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