Шхуны КНДР напали на российских пограничников: дело обрело неожиданный поворот

В России скончался один из рыбаков из Северной Кореи, который был задержан российскими пограничниками в Японском море.

Причина смерти не уточняется. Ранее "РИА Новости" писали, что среди иностранцев были раненные.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Они находились на браконьерских мотоботах и шхунах. Экипаж одной из них атаковал российских пограничников, пытаясь "отбить" у них вторую шхуну.

20 сентября все северокорейские суда вместе с браконьерами были доставлены в город Находка (Приморский край).

Задержание браконьеров Скриншот

Состояние четверых россиян, которые были ранены во время схватки с рыбаками, стабильное. Все они были госпитализированы.

Как писал OBOZREVATEL, в июле Северная Корея захватила рыболовецкое судно России "Сянхайлинь-8" с 17 моряками. В частности на борту находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море.

Северная Корея захватила корабль, который шел без груза, в 55 милях от границы страны.

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