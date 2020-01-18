Вне поля зрения осталось достаточно интересное событие, произошедшее просто накануне всей этой эпопеи – 11 января. В этот день в Москву с рабочим визитом прибыла канцлер Германии Анжела Меркель. Официально было сказано о том, что обе стороны высказали заинтересованность в том, что газопровод Северный Поток 2 (все 90 километров) таки надо достроить. Но не сегодня и не завтра, а вообще.
Как мы не раз уже писали, особенность российского строительства газопроводов, супер-мостов или вообще – супер сооружений заключается в месте максимального профита. Дело в том, что двойная, тройная, а то и более – цена проекта предполагает распил миллиардов долларов во время самого строительства, а что там будет после его окончания, уже не столь важно.
Просто вспомним о том, как еще до войны развернули мегастройку на остров русский во Владивостоке. Туда мост построили, что-то там еще и обещали, что после проведения саммита АТЭС, которой там проводился, все это двинет местную экономику просто гигантскими темпами. Но теперь об этом уже никто не помнит, как не помнит и о большей части олимпийских объектов Сочи, на которые была потрачена рекордная, в истории олимпийского движения, сумма.
То же самое и с газопроводом. Основная сумма уже "освоена" и успешно распилена, а для охлоса можно теперь рассказывать любые байки, если даже труба там сгниет вовсе. Спишут и концы в воду. Но продемонстрировать усилия было нужно, поскольку тема была топовой последние пару лет. Вот она и была представлена для публике, как основная.
На самом деле, ситуация с визитом выглядит несколько иначе. Язык дипломатии говорит о том, что с визитом едет тот, кому что-то нужно. В данном случае, в Москву попхалась Меркельша, значит ей что-то было нужно от Путина, а нужно ей может быть только одно. Через год у нее дембель и надо думать о дальнейшем трудоустройстве.
Наверняка, ей не дает покоя судьба ее предшественника, бывшего канцлера Германии, а ныне – графа Подмосковного-Трубопроводного, Шредера. Похоже, что после полтора десятка лет в роли первого лица мощнейшей европейской страны ей как-то не хочется превращаться просто в бабу Анжелу, а хотелось бы заделаться герцогиней или хотя бы – баронессой Меркель Рязанской или Калужской. Оно и звучит хорошо и содержание завидное.
По крайней мере, Шредер живет с размахом падишаха и ей действительно, есть о чем поговорить с Путиным. Тем более, что на дембель она идет не от хорошей жизни, а потому, что после визита янелоха она почувствовала себя "зле" и ее чуть не схватила кондрашка прямо перед объективами телекамер. Это, конечно, не Оман, который затопило наводнение (впервые в истории) после посещения страны янелохом, но тем не менее – звоночек. В общем, в 2021 году мы увидим, до чего Меркель договорилась с Путиным и если она присоединится к Шредеру, то все встанет на место. Окажется, что Путин коллекционирует немецких канцлеров, как барышни это делают с бусинками "Пандоры".
Но по всей вероятности, она тоже приехала не с пустыми руками. Другу Владимиру она дала собственный рецепт политического долголетия. В самом деле, в демократических странах законодательно ограничено время нахождения у власти первого лица. Путин уцепился за формулу "два раза подряд" и сработал крайне грязно. Да, с этим смирились, но осадок остался. А если все сделать по технике, то никаких вопросов и не будет.
В той же Германии, президент – опереточная фигура. Его полномочия настолько смешны, что говорить о нем, как о серьезной политической фигуре, просто не приходится. Но его каденции конституционно ограничены, как по времени, так и по количеству самих каденций, а вот канцлер может сидеть прямо, сколько угодно и никаких нарушений демократических принципов нет! Хотя фактически, вся полнота власти как раз находится у канцлера.
То есть, переформатирование конституции РФ в этом направлении как раз и даст Путину возможность уехать из первого кабинета страны вперед ногами и ничего не нарушая. Для этого только надо перегрузить власть с должности президента на премьера и при этом жестко, как и сейчас, контролировать парламент. Все! Никаких двух сроков подряд или подобных фокусов – не нужно.
В общем, как только Анжелин самолет взял курс на Берлин, Путин взял курс на конституцию. А чтобы публика не поняла сути этого кульбита, в ход запущена пресса. В любом случае, новый премьер взят временно, до вступления в силу конституционных изменений, а после этого он пойдет в сад. Возможно, с Медведевым такой номер мог пройти тяжелее, поскольку тот успел обрасти своими людьми, которые поддерживали его все время, пока он спал на лыжах. А тут – все прозрачно. Временщику не дадут закрепиться так, чтобы это вызвало проблемы при пересадке Путина в премьерское кресло.
По крайней мере, такая версия выглядит более реально, чем демократические реформы и концентрация полномочий. Возможно, со временем всплывет что-то еще, но пока это выглядит именно так.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.