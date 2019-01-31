Санкции против Путина: в Госдуме заявили об отключении России от интернета

Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию.
Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи РФ Леонид Левин, пишут "Вести".
По его мнению, растущая международная напряженность и заявления о необходимости усиления давления на Россию вынуждают власти задуматься "о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве".
Рунет
"Отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации", — подчеркнул Левин.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле 2018 года стало известно, что рунет хотят отключить от глобальной сети интернет в случае ЧП.
Ранее в России запретили Telegram.
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