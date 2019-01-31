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Санкции против Путина: в Госдуме заявили об отключении России от интернета

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Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию.

Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи РФ Леонид Левин, пишут "Вести".

По его мнению, растущая международная напряженность и заявления о необходимости усиления давления на Россию вынуждают власти задуматься "о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве".

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"Отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации", — подчеркнул Левин.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле 2018 года стало известно, что рунет хотят отключить от глобальной сети интернет в случае ЧП.

Ранее в России запретили Telegram.

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Тема
Санкции против России
Место
РоссияМосква
Тег
интернет
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