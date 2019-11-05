"Самая короткая версия Путина!" Президента РФ уличили в использовании двойника

Президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подловили на использовании двойника.
Разоблачающее фото опубликовал в своем Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"В России День народного единства, поэтому Путина вывезли в большой компании священников (от Кирилла и до буддиста) к памятнику Минину и Пожарскому. Неужели Кирилл потерял заметную долю влияния, если к нему отправили самую короткую версию Путина, которой вновь выдали брюки от высокого напарника?" - отметил он.
Владимир Путин
RT
Путина уличили в использовании двойника
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путина не раз замечали за использованием двойника. На это указывали мелкие детали в его внешности – менялся то вес, то голос.
Сомнения вызывали также не свойственные для Путина телодвижения.
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