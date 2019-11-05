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5 ноября • обновлено в 16:11
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"Самая короткая версия Путина!" Президента РФ уличили в использовании двойника

3.7т Читать материал на украинском

Президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подловили на использовании двойника.

Разоблачающее фото опубликовал в своем Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"В России День народного единства, поэтому Путина вывезли в большой компании священников (от Кирилла и до буддиста) к памятнику Минину и Пожарскому. Неужели Кирилл потерял заметную долю влияния, если к нему отправили самую короткую версию Путина, которой вновь выдали брюки от высокого напарника?" - отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

RT

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"Неприличный анекдот": в России высказались о двойниках Путина
Путина уличили в использовании двойника

Путина уличили в использовании двойника

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Путина не раз замечали за использованием двойника. На это указывали мелкие детали в его внешности – менялся то вес, то голос.

  • Сомнения вызывали также не свойственные для Путина телодвижения.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
кто бы сомневался опять ХОХ-ЛЫ обсуждают чужого президента ибо свой клоун что с него взять )
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как в Магадане сейчас стоит аномально теплая погода, Путин ломает голову, куда же теперь ссылать своих политических врагов.
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фил филипыч
фил филипыч
этот чувак голобуцкий подписан на супрун, березовца, нациковская варта и прочие еспрессо тв))) все таки упоротые путин ваш бог и не упирайтесь)))
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