РПЦ заказала цирковое выступление козлов и обезьян в нацистской форме. Видео

Русская православная церковь заказала выступление животных в государственном цирке российской Удмуртии, на которых была надета нацистская форма.

Прокуратура Ижевска начала проверку, сказано в сообщении на сайте ведомства республики. Уточняется, что инцидент произошел 8 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, видно, что обезьяны были одеты в нацистскую форму, а на козлах надеты попоны со свастикой.

В цирке пояснили, что представление организовала местная епархия, а его сценарий предусматривал "исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории России и СССР".

Также в учреждении добавили, что символика использовалась в эпизоде, который демонстрировал события 1942 года, ставшими "переломными во время войны".

"В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой", – отметили в цирке, возмутившись, что кто-то из зрителей выложил фото в соцсетях, вырвав его из контекста.

Как подчеркнули в Ижевской епархии, выступление символизировало победы над фашизмом: "Сюжет мероприятия был посвящен знаменательным событиям нашей Отечественной истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова": "Например, 25 декабря (Рождество по старому стилю) завершилась Отечественная война 1812 года; а 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошел перелом в Битве за Москву".

В церкви добавили, что представление не нарушало закона, который запрещает публичную демонстрацию нацистской символики, потому что он не распространяется на случаи, когда "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма".

В Удмуртии прокуратора проверит цирк, который сделал по заказу местной епархии историческое шоу о роли церкви в войне. Все дело в том, что в шоу участвовали обезьяна и козлы в нацистской форме pic.twitter.com/9ZVyF8I3D7 — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 12, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива опубликовал видео, на котором появился в шапке с советской символикой. Также он послал всех на три буквы из-за декоммунизации.