Рост Путина снова вызвал сомнения после видео-иллюзии с Лукашенко

В сети высмеяли видео, на котором из-за ракурса кажется, что президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко примерно одного роста. При этом Лукашенко примерно на 16-18 см выше Путина.

Внимание на это обратил пользователь Twitter под ником "Μuд Ρöuccu". Он опубликовал скриншот из видео "РИА. Новости", на котором главы государств обнимаются перед началом церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом, что в Тверской области РФ.

На стоп-кадре видно, что из-за ракурса создается ощущение одинакового роста президентов, хотя это не так.

"Искусство придворной фотографии: рост Александра Лукашенко – 188 см. Рост Владимира Путина – 172 см", – написал автор публикации.

Скриншот, где рост Путина и Лукашенко кажется одинаковым Twitter Μuд Ρöuccu

Комментаторы принялись обсуждать скриншот, добавляя, что и это не настоящий рост Путина – он якобы еще ниже. Причем, на другом снимке с этого мероприятия четко видно, что Лукашенко выше.

"172 в прыжке", "Рост Путина 160, и это ещё с пынеходами", "В 99 году имел счастье лично лицезреть Путина, когда он посетил наш вуз. Был от него на расстоянии вытянутой руки. Мой рост 179. Он на голову ниже, где там 172?", "Оно на шпильках 16 сантиметровых", – написали в комментариях.

Путин и Лукашенко на открытии мемориала под Ржевом Пресс-служба президента РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли фотографию, на которой Владимир Путин в окружении глав девяти других стран, однако президент России из них самого маленького роста.