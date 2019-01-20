Россию ждет катастрофа: Павловский сказал, кто заменит Путина

Прямая передача власти президентом России Владимиром Путиным невозможна, из-за чего РФ "в обозримом будущем" ждет перестройка.

Такое мнение в интервью порталу "Собеседник" высказал российский политолог, публицист и журналист Глеб Павловский. "Операция "Преемник" невозможна: такая власть и в таком объеме не передается. Будет перестройка, причем крах системы будет напоминать крах злосчастного "Русского мира", — сказал он.

Публицист назвал Путина своеобразным фронтменом нации, в образе которого, по отношению к советским временам, есть элемент принципиальной новизны.

"Москва [при СССР], конечно, дестабилизировала ситуацию в мире, но потом отыгрывала назад, стремясь ее ввести в рамки. Путин действует иначе — он ее дестабилизирует, абсолютно веря (и не без оснований), что стабилизировать ее будет Запад", — отметил Павловский.

Глеб Павловский dw.com

"Есть как бы два Путина: сознание у него, положим, русское, даже советское, антиамериканское, но подсознание — западническое. Он абсолютно доверяет благоразумию тех, против кого ведет игру: он не знает, где остановиться, но он знает, что им есть что терять. Он почему-то убежден, что стоит ему в каком-то месте порвать ткань мира — и западные лидеры, как гномы из сказки, ночью кинутся ее латать. И залатают!" — продолжил он.

Публицист уверен, что по российской системе "уже пошла сетка трещин". Он оценил, кто может перебрать полномочия Путина после его падения.

"Будет большая гонка, Дмитрий Анатольевич [Медведев] точно не добежит. Рамзан Ахматович [Кадыров] скорее всего захочет с кем-то блокироваться. Гипотетически власть может взять министр обороны", — сказал Павловский

Он уточнил, что речь идет не обязательно о нынешнем министре, важен именно его статус. "Но наиболее вероятный сценарий — кто-то присвоит условного Навального (российского оппозиционного политика Алексея Навального. — Ред.) и произведет перестройку во вполне обозримом будущем", — подытожил политолог.

Interfax.by

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович озвучил сценарий после смерти Путина.

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