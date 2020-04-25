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25 апреля • обновлено в 08:19
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Пик коронавируса в России еще впереди: названа опасная дата

3.4т
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Россию в середине мая охватит реальная эпидемия коронавируса. Именно в этих числах будет фиксировать максимальное количество заболевших.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил российский журналист Александр Кушнарь. По его словам, нынешние цифры по количеству инфицированных показывают картину трехнедельной давности.

"То, что мы видим сейчас – это картина трехнедельной давности. Случаи, которые фиксируются – результат того, что человек отболел уже в течении двух недель, почувствовал себя очень плохо и, либо сам дошел до врачей, либо врачи дошли до него. О масштабах эпидемии в России мы поймем недели через три. Вот тогда будет более понятно, что происходит со статистикой по заболеваемости. А вот представить, что будет через месяц, просто невозможно", – подчеркнул он.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

РБК

По словам журналиста, если анализировать абсолютные величины количества заболевших сейчас, а это почти 69 тысяч, это уже очень серьезная ситуация.

"Эти масштабы в России уже и сейчас – немаленькие. Можем говорить, если не о катастрофе, то об очень серьезной ситуации. И это только официальные данные, в которые вериться с трудом. Проблема еще в том, что российские медучреждения не готовы к эпидемии. Бывает, что человек, зараженный коронавирусом, лежит в больнице с тараканами. Когда читаешь такие истории, понимаешь, насколько беззащитно российское население перед происходящим", – подытожил Кушнарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Кушнарь
Место
Россия
Теги
вирус Новости России
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
чем больше ватного скота передохнет в кастраме-тем меньше его прикапывать под Донецком!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
мы в россии живем? утырки с обоза,под носом смотрите
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Внаукраине Потриот, мы на росее слава Богу не живем, че ты воешь лаптя?
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