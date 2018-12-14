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"Россияне будут умирать на работе" – Рабинович

2.9тЧитать материал на украинском

У российского президента Владимира Путина нет ни военных, а главное, экономических сил начинать горячую стадию войны против Украины.

Особенно сейчас, когда псевдопатриотический эффект от аннексии Крыма среди россиян выветрились, а люди начинают думать о собственном выживании, пишет в блоге на OBOZREVATEL российский экономист Слава Рабинович.

"Некий социальный контракт между путинской ОПГ и населением нарушен. Если раньше он выглядел так: не вмешивайтесь в наше мегаворовство и не претендуйте на власть, взамен на это мы вам гарантируем хоть какое-то относительно сытое существование, то сейчас этого нет. Все разрушено, ведь в течение последних десяти лет экономический рост в среднем, ежегодно равен нулю. Реальные доходы населения снижаются четвертый год подряд. Уровень бедности в стране зашкаливает – это несколько десятков миллионов человек. Люди начинают думать о своем выживании", – написал экономист.

Новости
Не вмешивайтесь в наше мегаворовство и не претендуйте на власть!

По его словам, пенсионная реформа, принятая недавно в России, окончательно подорвет жизнь россиян.

"Россияне будут умирать на работе" – Рабинович

"Недавняя афера с повышением пенсионного возраста такова, что это – приговор умереть на работе. По статистике во многих регионах России только лишь 9-10% населения доживают до нового пенсионного возраста. Это означает, что для большинства населения России пенсии просто отменены. Что со всем этим будет делать путинская ОПГ дальше, – не знаю. Они ведь владеют вторым по арсеналу ядерным оружием в мире. Но если они всю жизнь крали деньги в России и складывали их на Западе, то вряд ли допустят, чтобы российские же ракеты уничтожили все их активы. Если эти ракеты вообще могут куда-либо лететь", –резюмировал Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за санкций, россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за войну, которую президент страны Владимир Путин ведет против Запада.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская экономикаСанкции против России
Персоны
Владимир ПутинСлава Рабинович
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
хух ,ну хорошо хоть у нас на пенсию после майдана стали раньше уходить,да и зарплата выросла в пересчете на доллар,цены тоже снизились,комуналка копейки стоит,газ даже летом не выключаем,общественный транспорт почти даром..да иивобще пакращало.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну Славе теперь на два дня на винишко хватит, всучил-таки за денюжку малую, "пророчество" которое так ждут шумеры))))
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