"Россияне будут умирать на работе" – Рабинович

У российского президента Владимира Путина нет ни военных, а главное, экономических сил начинать горячую стадию войны против Украины.

Особенно сейчас, когда псевдопатриотический эффект от аннексии Крыма среди россиян выветрились, а люди начинают думать о собственном выживании, пишет в блоге на OBOZREVATEL российский экономист Слава Рабинович.

"Некий социальный контракт между путинской ОПГ и населением нарушен. Если раньше он выглядел так: не вмешивайтесь в наше мегаворовство и не претендуйте на власть, взамен на это мы вам гарантируем хоть какое-то относительно сытое существование, то сейчас этого нет. Все разрушено, ведь в течение последних десяти лет экономический рост в среднем, ежегодно равен нулю. Реальные доходы населения снижаются четвертый год подряд. Уровень бедности в стране зашкаливает – это несколько десятков миллионов человек. Люди начинают думать о своем выживании", – написал экономист.

По его словам, пенсионная реформа, принятая недавно в России, окончательно подорвет жизнь россиян.

"Недавняя афера с повышением пенсионного возраста такова, что это – приговор умереть на работе. По статистике во многих регионах России только лишь 9-10% населения доживают до нового пенсионного возраста. Это означает, что для большинства населения России пенсии просто отменены. Что со всем этим будет делать путинская ОПГ дальше, – не знаю. Они ведь владеют вторым по арсеналу ядерным оружием в мире. Но если они всю жизнь крали деньги в России и складывали их на Западе, то вряд ли допустят, чтобы российские же ракеты уничтожили все их активы. Если эти ракеты вообще могут куда-либо лететь", –резюмировал Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за санкций, россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за войну, которую президент страны Владимир Путин ведет против Запада.

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