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"Россия украинцев не бросит!" Лавров отличился угрожающим обещанием

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал весьма угрожающее обещание, в котором заверил, что Россия украинцев не бросит.

Эти слова прозвучали во время интервью "Комсомольской правде", онлайн-трансляция которой доступна в сети. "Там только и ждут, чтобы мы вышли из Минских соглашений и разорвали отношения с Украиной. То, что нынешний режим начинает разрушать собственные конституционные принципы — не значит, что мы должны бросить всех украинцев под началом этого режима", — отметил Лавров.

При этом российский министр утверждал, что Россия хочет "сохранить Украину, нормальной, вменяемой стороной".

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"Россия украинцев не бросит!" Лавров отличился угрожающим обещанием

"КП"

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю... Я не представляю, как вы это себе понимаете, чтобы Россия пошла войной на Украину. Иногда это является свидетельством нервного срыва и слабости..." — сказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД России также заявил, что его страна не участвует в войне на востоке Украины.

Напомним, на саммите G20 президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине продолжением боевых действий, обозвав власть государства "партией войны".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Grich Lara
Grich Lara
Опять двадцать п'ять,вот что значит поговорка "плюй в глаза- божья роса"
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Есть такие ДАУНЫ, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, уебаны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёбаный колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, палкой траханы навеки !
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Да отъебитесь вы от Украины, и будет всем счастье
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