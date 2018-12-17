"Россия украинцев не бросит!" Лавров отличился угрожающим обещанием

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал весьма угрожающее обещание, в котором заверил, что Россия украинцев не бросит.

Эти слова прозвучали во время интервью "Комсомольской правде", онлайн-трансляция которой доступна в сети. "Там только и ждут, чтобы мы вышли из Минских соглашений и разорвали отношения с Украиной. То, что нынешний режим начинает разрушать собственные конституционные принципы — не значит, что мы должны бросить всех украинцев под началом этого режима", — отметил Лавров.

При этом российский министр утверждал, что Россия хочет "сохранить Украину, нормальной, вменяемой стороной".

"КП"

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю... Я не представляю, как вы это себе понимаете, чтобы Россия пошла войной на Украину. Иногда это является свидетельством нервного срыва и слабости..." — сказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД России также заявил, что его страна не участвует в войне на востоке Украины.

Напомним, на саммите G20 президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине продолжением боевых действий, обозвав власть государства "партией войны".

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