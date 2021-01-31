Российские силовики жестко скрутили пенсионерок на митинге за Навального. Момент попал на видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
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Женщину волокли по земле

Российская полиция жестко задержала пенсионерок на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Уфе пять полицейских, то поднимая, то роняя, волокли пожилую женщину в автозак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подобный случай произошел в Хабаровске – трое ОМОНовцев тащили в автозак одну пенсионерку, которая отчаянно сопротивлялась.

Пока что самые массовые акции протеста прошли в Екатеринбурге (по оценкам СМИ, 7 тысяч человек) и Новосибирске (по оценкам штаба Навального, 10 тысяч человек).

По всей стране задержаны уже около 650 человек, больше всего – во Владивостоке (более 100 человек).

Из-за перекрытий в центре Владивостока демонстранты вышли на набережную Амурского залива, откуда полиция их вытеснила на лед. Там протестующие стали водить хоровод. К ним приехал катер на воздушной подушке с полицейскими и заглох. Люди водили хоровод вокруг него.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января по всей России снова проходят акции в поддержку Навального. Первые протесты начались на Дальнем Востоке.

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