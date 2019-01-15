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Илья Заславский
Илья Заславский
Аналитик Гудзоновского Института в ВашингтонеВсе статьи автора

Российские олигархи ничего не знают про ФСБ

1.4т

Я помог с этой статьей, отличная оригинальная работа Mike Eckel. Я предупреждал в своих исследованиях про этого вороватого гнома еще в 2012 г, что он сотрудничает с российскими спецслужбами и помогает Кремлю на западе. С сентября 2017 г. я первый, кто публично в Штатах призывал, чтобы про него и Блаватника Мюллер провел расследование и чтобы на них наложили санкции, я об этом заявил в программе Эй-Би-Си и они это повесили на сайте, но программу побоялись выпустить.

Три забавных факта:

1. Еще в ТНК-БП про "дела" Вексельберга в Сколково все шутили фразой "Сколко Вам?" и показывали характерный жест, когда отсчитывают налик.

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2. У этого гнома был у его охраны позывной "Сапфир-1"(без всяких шуток - с каменными лицами они передавали это друг другу по рации). Ну то есть из ВИП-части ТНК выходил амбал к лифту, осматривается, что все чисто, и важно так в рацию говорит "Сапфир-2 Сапфиру-3, Сапфир-1 может выходить". И выходил Вексельберг.

3. Он дважды вызывал меня к себе во время маски-шоу в ТНК, когда против меня фабриковали шпионское дело. Врал, что хочет помочь, пытался лишь разузнать, что знаю и что происходит. Признался мне лично, что ФМС, трудовую инспекцию и прочие органы, кроме ФСБ - он и его дружки-акционеры натравили на англичан сами. Я тогда еще подумал - не все тебе Фридман и Хан рассказали про ФСБ.

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Автор
Илья ЗаславскийИлья Заславский
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Ильи Заславского
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