РФ заявила о создании "первой в мире вакцины от COVID-19": клинические испытания завершили

В России заявили, что изобрели вакцину от коронавируса.

В России заявили, что успешно завершили тестирование якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19 на группе добровольцев.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет РИА Новости, испытание проводил Сеченовский университет. Планируется, что первая группа подопытных будет выписана уже 15 июля, а вторая – 20 июля. За состоянием их здоровья будет установлено наблюдение – медики оценят, как ведет себя иммунитет этих людей.

Задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека. По утверждению российских ученых, этого удалось добиться.

Суть эксперимента заключалась в следующем: добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая – две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации у добровольцев якобы не было выявлено никаких негативных реакций.

Все люди, участвовавшие в исследовании, длительный период находились в изоляции и были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зарегистрировали четыре медицинских препарата, которые проходят клинические испытания на лечение от коронавируса (COVID-19). Речь идет об "Амизоне Макс" ("Фармак"), "Амиксине ИС" ("ИнтерХим"), "Биовене" ("Biopharma") и "Корвитине" ("Борщаговский ХФЗ").