''Распухшее тело в морге будут насиловать'': в Москве при странных обстоятельствах погиб 17-летний сын замминистра РФ

В центре Москвы погиб 17-летний сын заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Олега Бурцева.

Тело юноши обнаружили на козырьке 16-этажного дома на улице Красного Маяка, сообщает РЕН ТВ. По информации очевидцев, молодой человек сорвался с крыши на глазах у своего друга.

Травмы, полученные во время падения, оказались несовместимы с жизнью – такой вердикт вынесли прибывшие на место происшествия медики. Что стало причиной смерти Григория Бурцева сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, несчастный случай мог произойти в момент, когда парень делал селфи.

Григорий Бурцев РЕН ТВ

В районной группе в социальной сети уже появились первые сообщения, оставленные очевидцами. "Он умер! Я своими глазами видела с папой как забирали труп. Мне очень страшно стало и жалко его", – написала одна из пользователей.

По информации СМИ, незадолго до гибели парень оставил сообщение на своей странице в соцсети.

"Боюсь, что распухшее тело мое в морге будет насиловать мир", – написал он, сопроводив запись страшным изображением.

По словам друзей, молодой человек нередко озвучивал при окружающих свои мрачные мысли, однако они не придавали им слишком серьезного значения и не видели повода для беспокойства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России 13-летняя девочка выстрелила в себя из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.