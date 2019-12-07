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7 декабря • обновлено в 08:05
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Константин Эггерт
Константин Эггерт
Российский журналист Все статьи автора

Путина ждет новый скандал из-за заказного убийства

3.3т

4 декабря Германия объявила о высылке двух российских дипломатов. Произошло это на фоне громких заявлений прокуратуры ФРГ о том, что за резонансным убийством в Берлине, вероятно, стоят российские власти. Напомню, в августе этого года 44-летний Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине загадочным киллером-велосипедистом. Хангошвили был этническим чеченцем из Грузии, участвовал во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов, потом был замечен в Украине, где якобы тоже участвовал в войне против российских сил. В Германии Хангошвили пытался получить политическое убежище, но его заявление было отклонено и его ждала высылка из страны, пишет Константин Эггерт для DW.

Подозреваемый в убийстве был пойман, но молчит. Паспорт его, похоже, выписан на чужое имя. Российский портал расследований The Insider утверждает, что Хангошвили застрелил рецидивист Вадим Красиков, который уже обвинялся в заказном убийстве в России. Однако информация о нем, по данным портала, исчезла из всех баз данных на родине.

Германия выслала - Москва молчит

Сначала власти ФРГ высказывались по делу очень осторожно и даже намекали на то, что Хангошвили могли убить в результате выяснения отношений в криминальной среде. Но теперь дело забрала к себе федеральная прокуратура, которая занимается только особо тяжкими преступлениями, включая терроризм. Представители германских властей уже говорят о возможности ввести санкции в отношении России.

На этом фоне никакой официальной реакции из Москвы до сих пор нет. Хотя еще с советских времен в таких ситуациях она неизменно соблюдала принцип взаимности. То есть два немецких дипломата должны были бы уже покинуть комплекс посольства ФРГ на Мосфильмовской улице российской столицы и надолго, если не навсегда забыть о посещении страны Достоевского, Чайковского и Путина.

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Прошло два дня, а российские власти ничем на германский демарш не ответили. И едва ли они мучаются выбором, кого из дипломатов с Мосфильмовской высылать, а кого оставить. Похоже, в Кремле пытаются просчитать, что делать в условиях, когда в отношениях с важнейшей для путинского режима страной случился такой серьезный сбой, да еще накануне саммита в "нормандском формате", на котором российский лидер должен был бы впервые встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским - при посредничестве Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

Зачем ссориться с теми, кто готов выслушать?

По идее, этот скандал Путину совершенно не нужен. Ведь в отличие от США и Соединенного Королевства, отношения с которыми очень плохи, Германия и Франция, две ведущие страны Европейского Союза, всегда готовы выслушать Кремль, даже если часто с ним не соглашаются. Правительство Меркель помогло "Газпрому" достроить газопровод "Северный поток - 2". Оно не поддалось жесткому давлению Вашингтона и не прислушалось к протестам из Киева, где считают, что "Газпром" хочет отказаться от украинского транзита и этим самым лишить Украину серьезных поступлений в бюджет. Как минимум две парламентские партии в бундестаге регулярно требуют отмены санкций против Кремля, введенных в 2014 году.

Немецкие интеллектуалы, и общественное мнение в целом, гораздо более расположены к России, чем в тех же Соединенных Штатах или Великобритании. Из-за всего этого российская политическая верхушка, мерящая все по шкале "сила-слабость", до последнего времени считала немцев в целом скорее "слабаками". Может быть, за исключением канцлера Ангелы Меркель, которую в Кремле уважают как раз за твердость характера.

Сгладить произошедшее или перейти в наступление?

Теперь, когда в Берлине заговорили о новых санкциях, Путину нужно срочно что-то решать. Я не знаю, чем был так важен российским спецслужбам Хангошвили. Рискну предположить: те, кто отдавал приказ о его ликвидации, рассчитывали получить новые звезды на погоны и повышение. Вместо этого получили политический кризис.

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Похоже, в Кремле сейчас выбирают между двумя стратегиями поведения. Первая - проявить мягкость и постараться постепенно сгладить произошедшее, отвлечь от него внимание. Тем более, что, в отличие от нашумевшего дела о попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, скандал вышел менее громкий. Убитый - не гражданин Германии, а ФРГ не пользуется такой мощной поддержкой, какую получили британцы от партнеров по неформальному альянсу "Пять глаз" - содружеству спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Но, опять же, в отличие от дела Скрипалей, в берлинской камере сидит реальный подозреваемый, который может в любое время заговорить. Скрыть это не удастся.

На Кремль уже надвигается одна пиар-катастрофа в виде намеченных на март слушаний по делу об уничтожении в небе Украины в 2014 году малазийского авиалайнера. Следствие утверждает, что его сбили ракетой, привезенной из России, и назвало уже четырех подозреваемых по делу - трех россиян и одного украинца. Вряд ли Москве нужен еще один масштабный скандал. Но его теперь, похоже, не избежать.

Путин встретится с Меркель на нормандских переговорах и может попытаться как-то смягчить конфликт. Неясно, впрочем, как именно.

Но есть и второй вариант действий: перейти в наступление и нанести упреждающий удар - отказаться ехать на "нормандскую" встречу, выслать дипломатов и пригрозить, если немцы введут санкции, закрыть, например, отделения немецких партийных фондов Бёлля, Аденауэра, Эберта, Наумана и Зайделя в России. Пока молчание официальной Москвы свидетельствует, скорее, в пользу первого варианта. Но не стоит забывать про ту самую шкалу силы и слабости. Это - по-прежнему главная кремлевская "инструкция по применению" политики.

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Константин Эггерт Константин Эггерт
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир Путин Ангела Меркель
Место
Германия
Тег
Новости России
Источник
Источник: www.dw.com
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