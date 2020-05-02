Пандемия коронавируса COVID-19 испортила все планы президента России Владимира Путина и подкосила его рейтинг.

Как пишет The New York Times, Путин вынужден был отменить парад на Красной площади 9 мая в честь 75-летия Победы, который должен был стать его "моментом триумфа".

"Сейчас Путин производит впечатление не столько энергичного руководителя, сколько скучающего монарха, запертого во дворце, во время транслирующихся по телевидению видеоконференций сверяющего часы со своими подчиненными относительно пандемии, на фоне падения его рейтингов популярности", – говорится в статье.

Путина назвали скучающим монархом, запертым во дворце

Бывший советник Кремля Глеб Павловский рассказал изданию, что президент России боится за свои рейтинги и за систему, на создание которой потратил 20 лет.

"Столкнувшись с врагом в виде вируса, которого он не может с легкостью сокрушить, Путин понимает, что лучшее, что можно сделать – это постоять в стороне", – отметил он.

Автор публикации подчеркнул, что пандемия COVID-19 лишь подсветила то, что всегда было самой большой уязвимостью Путина: полуразрушенные больницы, очаги укоренившейся нищеты и годы падения реальных доходов.

"По оценкам Левада-центра, московской независимой социологической организации, рейтинг одобрения Путина, который в феврале составлял 69%, снизился до 63% в марте. Рейтинги большинства лидеров в Европе выросли во время карантина, связанного с коронавирусом", – указывает издание.

При этом нанесенный России экономический ущерб серьезен, и ситуация все еще ухудшается. Работники вне государственного сектора, который обеспечивает наиболее надежную базу поддержки Путину, пострадали особенно сильно, поскольку рестораны, парикмахерские и многие другие частные предприятия закрылись из-за карантина.

По мнению автора статьи, коронавирус зачастую заставляет президента РФ "выглядеть неподвижным".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за последние сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 – 9623.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.