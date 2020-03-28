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28 марта • обновлено в 11:21
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Путин начал опасную игру, которая закончится крахом

7.9т

Этот вирус, который изменил жизнь во всех странах, внес немыслимые коррективы. Вирус не знает границ и его подхватил на сегодняшний день не только принц Чарльз и Премьер-Министр Великобритании Джонсон, но и два сенатора и несколько конгрессменов США.

Это – мировая элита, а что говорить о простом народе? Он ждет – кто и когда придет за ним и скажет: катафалк подан. В Соединенных Штатах дефицит средств индивидуальной защиты зашкаливает за 90%. Это значит, что даже работники госпиталей не могут себя защитить от этого вируса. В Италии за один день скончалось от вируса более тысячи человек, тогда как в России политики и чиновники здравоохранения продолжают заявлять: ничего страшного, от обычного гриппа умирает больше. Не уверен. Дело в том, что это не просто пандемия, это – война. В Соединенных Штатах более 100 тысяч инфицированных, а в одном только Нью-Йорке свыше 45 тысяч. Корона вирус не похож ни на какой другой за всю историю человечества. Это скорее – биологическое оружие, которое по чьей-то неосторожности или даже умышленном действии вылилось из пробирки.

Путин начал опасную игру, которая закончится крахом

Итак, когда все хорошо и жизнь течет размеренно, Кремль спокойно "шинковал капусту" от продажи нефти и газа. Однако санкции начали душить экономику России. Какой выход? Его для Кремля нет, кроме войны. Ядерную они не выиграют, просто не успеют. Их уничтожат раньше, чем она начнется. Другое дело – невидимое биологическое оружие. Вчера "обнуленный" президент Путин скулил перед камерами в он-лайн на саммите G20: пришло время отменить санкции против России и мы готовы помочь в борьбе с пандемией корона вируса. Минуточку! Откуда пришел этот вирус? Из Китая? Неужели? Этот вирус разрабатывали в одной из французских лабораторий по созданию биологического оружия не без участия российских коллег, после чего он попал в центр вирусологии и биологических технологий Вектор под Новосибирском, где произошел взрыв газового баллона, который что-то повредил в здании. Джин выскочил из бутылки. Рядом работали китайцы, которые потом вернулись в Китай в провинцию Ухань. Давайте предположим следующее – взрыв баллона не был случайным, как и присутствие рядом китайцев. Тогда – что? Тогда война и шантаж. Вы прекращаете санкции против России и признаете захват Крыма и Донбасса, мы даем вам вакцину против корона-вирус.

Очень опасная игра. Она может закончится для Путина и его опричников полным крахом. В Америке никто об этом не задумывается и не расследует, кроме ЦРУ. Пока не до того. Президент Трамп продолжает называть вирус "китайским", хотя это далеко не так. Конгресс США принял Закон по борьбе с пандемией и выделили из бюджета свыше 2-х триллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии, где предусмотрены выплаты каждому гр. США с невысоким доходом $ 1 200. Может ли что-либо подобное позволить себе правительство России или Украины? Вряд ли. Оно думает только о своем кармане, только не о людях. Вдобавок, олигархи этих стран, в отличии от миллиардеров Америки, и не подумают помогать людям. Скорее всего они постараются состричь с "каждой овцы" в такой экстремальной ситуации лишний рубль или гривну. Когда тайное станет явным, мирная жизнь для политической элиты как России, так и Украины закончится. Война вносит свои непредвиденные коррективы. Перед лицом смерти мы все равны. 200 миллиардов долларов Путина, украденных у народа, вряд ли ему помогут. Судьба сыграет свою коварную роль.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Вирус не знает границ и его подхватил на сегодняшний день не только принц Чарльз и Премьер-Министр Великобритании Джонсон, но и два сенатора и несколько конгрессменов США" То есть бог с ним с Чарльзом, главное, целых два сенатора хозяев заразились.
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Зайцев Антон
Зайцев Антон
В стародавние времена. Мы с приятелем решили, покурить. Двое девчонок, каких то было. Квартира, форточки, закрыты. Глаза открываю, девчонки сидят в неестественных позах.. Вы чё, у нас ноги отнялись. Вот такой должна быть, трава.
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Зайцев Антон
Зайцев Антон
Зайцев Антон, Это было давно, до крещения, Руси
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
шизофрения ..дулче мелодия..
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