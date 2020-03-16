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16 марта • обновлено в 13:35
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Павел Фельгенгауэр
Павел Фельгенгауэр
Российский военный обозреватель и аналитик Все статьи автора

Путину сейчас не до Украины и даже не до Донбасса

5.8т

В мире бушует эпидемия коронавируса. Может ли этой ситуацией воспользоваться президент РФ Путин, чтобы осуществить очередную военную провокацию на Донбассе?

Я не вижу прямой связи между эпидемией коронавируса и действиями Путина на Донбассе. Я думаю, что сейчас российскому руководству будет не до Украины, не до Донбасса.

Всё правительство России завязло в коронавирусе, только этим и занимается. Ситуация очень серьезная.

Финансовый кризис, падение мировой цены на нефть, экономическая депрессия, если не рецессия, в том числе и мировая. При этом эпидемия коронавируса приведет к дополнительному усугублению кризиса в России.

Владимир Путин, карта распространения коронавируса, коллаж

Владимир Путин, карта распространения коронавируса, коллаж

Сейчас оперативно власти занимаются именно этим. И войска могут понадобится, грубо говоря, для того, чтобы вводить в стране чрезвычайное положение. Комендантский час, блокпосты, патрулирование и прочее.

Чрезвычайное положение в России практически неизбежно в ситуации, когда число заболевших по всему миру может достичь нескольких миллиардов, а в таких странах, как Россия или Украина, может идти речь о десятках миллионов.

По сути, чрезвычайная ситуация уже поэтапно вводится в разных странах с разной скоростью. Она уже введена в ряде стран Европы – людям запрещают из дома выходить. Готовятся к этому и в Москве. Как мне известно, уже работают штабы.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Тема коронавируса будет доминировать. Кроме того, у нас сейчас проблемы с Турцией, в Идлибе. И в этих условиях устраивать каике-то серьезные пертурбации на Донбассе?..

На Донбассе, конечно, будут постреливать. Но обострение сейчас выглядело бы странно.

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Автор
Павел Фельгенгауэр Павел Фельгенгауэр
Темы
Война на Донбассе Коронавирус Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России Новости Донбасса
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
на Донбасса уже 5 лет "постреливают" (до этого ещё год воевали, когда ВСУ котлы коллекционировали). Капитан очевидность ))) Не будет Путин нападать, живите на свои!
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Самойлова Ольга
Самойлова Ольга
откуда такие масштабы бедствия? миллионы и миллиарды? Не надо сеять панику. И Украину не приплетайте
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
От автора хита 2008 года "У России нет шансов против грузинской армии, подготовленной по стандартам НАТО" Пашки Филькинграммотена.
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