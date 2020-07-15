Путин собрался посетить оккупированный Крым: какой план "вояжа"

Президент России Владимир Путин собрался с поездкой в оккупированный Крым, чтобы принять участие в закладке новых российских боевых кораблей.

Событие пройдет 16 июля на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Завтра главное – то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", – подчеркнул он.

По словам Пескова, после Путин также примет участие в совещании в формате видеоконференции "с другими нашими судостроительными" компаниями, где в этот же день тоже будут закладывать новые корабли.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений между Украиной и его страной якобы никак не связано с оккупацией Крыма.