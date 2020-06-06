Путин сказал, что является великим наследием России

Президент РФ Владимир Путин назвал русский язык великим и уникальным наследием России.

Об этом глава государства заявил во время встречи с деятелями культуры 6 июня, передает РИА Новости.

По его словам, русский язык – это не просто средство общения.

"Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", – отметил Путин.

В России 6 июня отмечают День русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года российский президент Владимир Путин обрушился с критикой на тех, кто "ведет войну" с русским языком. Он назвал таких людей "пещерными русофобами".

Также глава государства вспомнил, что во времена СССР русский язык изучали не только в странах Союза.

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