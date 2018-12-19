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Валерий Соловей
Валерий Соловей
Российский историкВсе статьи автора

Путин прощается, но не уходит

3.7т

"Большое дело водолазы без шума делают в воде" или Власть-как-она-есть

1. Коммуникационными площадками высшего слоя российской элиты служит система "клубов". Основные: "винный", "хоккейный", "географический", "афонский". В общей сложности они объединяют 100-110 человек, часть которых состоит одновременно в нескольких клубах.

2. Общее настроение в клубах в настоящее время склоняется к тому, что заменить Путина как гаранта системы некем. Никто из потенциальных претендентов не в состоянии поддерживать "сакральную связь" с народом. Поэтому оптимальным вариантом видится изменение конфигурации государственной власти, дабы Путин в любом случае оставался центром принятия решений. "Прощается, но не уходит".

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3. Наилучшей кажется модель Госсовета как аналога Политбюро во главе с Путиным и при сохранении формальной должности президента. Однако это не единственный вариант транзита и не единственная подготовленная "точечная правка вечной конституции". ("Правку" планируется начать в 2020-м.)

4. Из числа наиболее ярких идей: сокращение числа субъектов федерации до 20; окончательный отказ от выборности глав субъектов; введение государственной идеологии (патриотизм, государственничество, традиционные ценности, приоритет коллективистских ценностей над индивидуальными свободами). Вместе с тем, есть понимание, что фронтальное осуществление подобной "точечной настройки" опасно.

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5. В целом правящая элита уверена, что внутриполитическая и финансовая ситуация под контролем, экономика адаптировалась к санкциям, а на международной арене остаётся изрядный потенциал для игры на обострение.

6. Однако, чем ближе к "земле", тем тревожнее настроения. Среди исполнителей нарастает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля.

7. "Силовое" крыло элиты использует чувство тревоги для усиления своих позиций. Оно транслирует мысль, что политический блок управления не готов к кризису и что полагаться надо на усиление административно-полицейского контроля и селективные репрессии. В целом, по мере "разогрева" массовых настроений баланс методов управления неизбежно будет смещаться в сторону силовых техник и технологий.

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Автор
Валерий СоловейВалерий Соловей
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Валерия Соловья
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Отношение русских к другим национальностям во многом зависит от того, что это за национальности. Все их зарубежные соседи без исключения - коварные, подлые, жадные и порочные, своим благополучием они все обязаны безжалостной эксплуатации бедных русских, их мозгов и их ресурсов. Если бы не соседи, эти заносчивые американцы давно бы уже завидовали российскому благосостоянию. - Владимир Жельвис
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пришло время для кремлевской власти плетьми пороть свое пидарашенское быдло - очень нужный метод для поднятия на новый уровень патриотизма и это же будет предметным доказательством того, что приоритет коллективистских ценностей над индивидуальными свободами наконец-то в действии!
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Medved George
Medved George
Говоря простым языком, пиздить будут рабов, беспощано!
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Medved George, а кацапские рабы будут только рады . ведь у них " если бъет . значит любит"
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