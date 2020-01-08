Экспресс-визит Путина в Сирию подтверждает то, что говорил пару дней назад: ликвидация иранского генерала Сулеймани приведёт к падению влияния Тегерана на Ближнем Востоке и усилению там российских позиций. Это статус-кво бенефициара теперь необходимо закрепить, что и делает Путин чрезвычайно энергично.

11 января, принимая в Москве фрау Меркель, после встреч с Асадом и Эрдоганом (завтра), он, скорее всего, будет готов изложить ей свой план умиротворения в регионе, где европейцам будет предложена роль его коспонсора. Главная проблема в том, что дать в этом плане "надкусить" иранцам, уже пообещавшим выбрать самое гибельное из "13 страшных наказаний", обещанных Америке за убийство Сулеймани. Ведь им при этом надо сохранить лицо и остаться невредимыми.

И ещё обратите внимание: ничего не сообщается о каких-либо соболезнованиях Путина и Асада, высказанных ими в ходе своей встречи в адрес Ирана в связи с гибелью Касема Сулеймани. А ведь именно он, как считается, привёл Россию в Сирию, чтобы вместе с иранцами помочь Асаду удержаться у власти. Этот жест, точнее, его отсутствие, можно расценивать в качестве некоего приветствия Трампу, мол, что случилось, то случилось, - надо двигаться дальше и делить зоны ответственности в новой конфигурации сил в регионе.

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