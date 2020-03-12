Путин по примеру Сталина начнет массовые репрессии – оппозиционер

Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников спрогнозировал, что после референдума по изменениям в Конституцию, запланированного на 22 апреля, в России "будет очередное зверское закручивание гаек и отъем прав и свобод у граждан".

"Уже сейчас можно предполагать, что огромное количество людей будет посажено в тюрьму по политическим мотивам", – написал он в блоге OBOZREVATEL.

Оппозиционер сравнил путинский режим со сталинским и нашел в них много общего. "Напоминает ли это сталинские времена? Да", – констатировал он.

"Да, в таком количестве Путин не убивает граждан. Пока. Но 1937 год уже наступает на пятки. Репрессии не просто на пороге – они уже стучатся в дверь. Это можно увидеть и по "Делу Сети", и по другим делам, которые педалирует власть", – заявил Сидельников.

Иосиф Сталин, Владимир Путин, коллаж

По его словам, после "обнуления" президентских сроков, предусмотренного изменениями в конституцию РФ, "задача у власти только одна: удерживать эту власть силовым способом".

Оппозиционер признал, что рядовые россияне возмущены. "Но, как и в советское время, это возмущение они переносят на кухни, на бытовые разговоры", – заметил он. Исходя из этого политик допустил, что Владимир Путин, как и Иосиф Сталин, "будет во власти до конца своих дней".

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

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