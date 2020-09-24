Соловей: Путин собирается отправить в отставку своего "преемника" Мишустина

Некоторые члены окружения президента России Владимира Путина хотели видеть его преемником нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина, однако сам глава страны выступил категорически против.

Такое заявление в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сделал российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, по данным Соловья, президент РФ якобы собирается снять Мишустина с его должности.

"Часть окружения президента хотела бы увидеть преемником Мишустина. Он получил в этих кругах прозвище "Хрущ", по аналогии с [Никитой] Хрущевым, и они рассчитывают, что он должен сыграть в истории России похожую роль. Но Путин сказал, что этому не бывать и он собирается отправить Мишустина в отставку", – сказал Соловей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Гордон завил: президент РФ Владимир Путин якобы ненавидит Александра Лукашенко из-за его несогласия создать союз России и Беларуси.