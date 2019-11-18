Главная Новости
18 ноября • обновлено в 11:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Ольга Курносова
Ольга Курносова
Российская оппозиционерка Все статьи автора

Путин не спешит на нормандскую встречу: две причины

779

В России не подтвердили встречу в нормандском формате, ранее запланированную на 9 декабря 2019 года в Париже.

Я думаю, что встреча в любом случае состоится. Вопрос лишь в том, когда.

Что касается возможных причин отсрочки, то сейчас очень активно ходят слухи о том, что продолжается борьба за место неформального кураторства украинского вопроса. Сурков по-прежнему пытается оставить это место за собой и, соответственно, эти подвижки отчасти могут быть связаны с этой внутрикремлевской борьбой.

В Кремле есть сторонники как можно более быстрой – не скажу, нормализации, но, по крайней мере, более быстрого движения в позитивном направлении. И то, что ходят упорные слухи о том, что в ближайшие дни должны будут вернуть украинские корабли, свидетельство того, что внутри Кремля есть игроки, которые пытаются играть на смягчение ситуации.

Но есть и игроки, которые борются не столько за ситуацию, сколько за свое место в этой ситуации. Многие считают, что одним из основных таких игроков является Сурков. Путин говорил об этом на своей ежегодной пресс-конференции, когда выставлял условия, которые должны быть выполнены до того, как встреча в нормандском формате состоится.

Но это одна часть ситуации. Есть и вторая часть ситуации.

Новости
Макрону и Меркель встреча в нормандском формате не нужна: Роман Бессмертный

Она связана с процедурой импичмента Дональда Трампа. Встреча в нормандском формате вполне может быть связана с общей историей потепления отношений между Россией и Западом. Но для того чтобы действительно это потепление заработало, важно, чтобы гарантии такого потепления дал Дональд Трамп.

Как мы видим, ситуация с импичментом разворачивается, и если Дональда Трампа устранят с поста президента, гаранта не останется. Поэтому, возможно, и с этим связано то, что Путин не спешит. Он не отказывается, но и передвигает сроки встречи, чтобы понять, что там будет в Соединенных Штатах.

Владимир Путин откладывает нормандский саммит, как минимум, по двум причинам

Владимир Путин откладывает нормандский саммит, как минимум, по двум причинам

Что касается версии о том, что Путин якобы может откладывать встречу, потому что опасается проиграть Зеленскому в пиаровском плане. Вопрос в том, в какой аудитории он может проиграть.

Мне кажется, что на украинскую аудиторию, где Зеленский, что называется, на своем поле, Путин не очень работает. А на российскую аудиторию Зеленский не может проникнуть. Каким образом Зеленский может переиграть Путина на российской аудитории? Средство коммуникации для этого на сегодня абсолютно недостаточно.

Даже про Навального не все знают – при том, что у него миллионы просмотров в Youtube. Даже Юрий Дудь со своими миллионами просмотров все равно известен ограниченной аудитории. Естественно, и Зеленский имеет ограниченную аудиторию в России, особенно сейчас, когда он является президентом Украины. Будучи известным шоуменом, он имел больший доступ к аудитории, чем сейчас.

Новости
"Настроены оптимистично!" Посол Франции поддержал "формулу Штайнмайера" и "нормандский формат"

Поэтому я думаю, что эта гипотеза не согласуется с психологией Путина. Путин убежден в том, что с точки зрения коммуникации и пиара у него всё схвачено. Он считает, что русский народ никогда так хорошо не жил, как при нем, и какой бы ни был пиар, этого перебить невозможно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга Курносова Ольга Курносова
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России нормандский формат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги