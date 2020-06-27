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"Путин не станет нормальным пенсионером, у него есть только три пути". Интервью с российским оппозиционером

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Новости России
2,0 т.

  • Возможность того, что голосование по обнулению сроков Путина провалится, не научная фантастика

  • Нужные цифры результатов уже нарисованы

  • Привлечение жителей Донбасса – элемент их поощрения Кремлем

  • У Путина не существует альтернативы, кроме как править пожизненно

'Путин не станет нормальным пенсионером, у него есть только три пути'. Интервью с российским оппозиционером

Владимир Путин, Игорь Яковенко, коллаж.

С 25 июня стартовало всероссийское голосование за поправки к Конституции РФ, предусматривающие "обнуление" сроков президента Владимира Путина. Если они будут приняты, лидер Кремля сможет находиться во главе страны до 2036 года.

Российский журналист и оппозиционный политик Игорь Яковенко в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал мнение, что результаты уже "нарисованы", а Путин пошел на этот шаг только потому, что нет другой альтернативы, кроме как править пожизненно.

Госдума одобрила поправки к Конституции, Совет Федерации – тоже. Зачем понадобилось еще и всероссийское голосование? Кому оно нужно?

– Оно нужно одному-единственному человеку – Владимиру Путину. Вряд ли у него есть иллюзии по поводу его реальной поддержки. Она стремится к нулю. Поэтому нужна какая-то легитимность.

В закончике, который они приняли, указано, что помимо одобрения Госдумы и Совета Федерации, поправки об обнулении вступают в силу только после одобрения граждан. Поэтому это необходимость.

Если сугубо теоретически предположить, что админресурс, фальсификации и прочие инструменты не сработают и голосование провалится. Что тогда?

– Это не научная фантастика. Вчера (25 июня. – Ред.) прошел первый день этого обнуления, и совершенно очевидно, что такая опция просто исключена. Исключена абсолютно.

Голосуют таким фантастическим образом, что вариант правильного подсчета исключен. Даже если абсолютно все граждане придут и проголосуют против, результат все равно будет 70% за поправки.

Потому что голосуют в багажниках автомобилей, на лавочках, в беседках. Никакого контроля нет.

Известен эксперимент, который поставил журналист Павел Лобков. Он одновременно проголосовал электронно и на участке. Глава нашего ЦИК Элла Памфилова уже назвала это провокацией, хотя это честная работа журналиста. Он просто сделал "контрольную закупку" и показал безумие системы голосования.

Но это самое безобидное. В действительности, будут просто рисовать нужные цифры. Они уже нарисованы.

Голосование об изменениях в Конституцию РФ

Голосование об изменениях в Конституцию РФ

Действительно, это голосование связано с рядом ноу-хау: длится неделю и проводится онлайн. Почему нельзя было "нарисовать" результат традиционным способом?

– Существует несколько методов верификации – проверки на вшивость всего мероприятия. Если бы это было обычным голосованием, то можно было бы проверить хотя бы явку – сфотографировать участки, сделать видеозапись и убедиться, что люди просто не пришли в том количестве, которое было показано в итоговом протоколе ЦИК. Если голосование длится неделю – то как?

То же самое с наблюдателями. Можно представить их присутствие, если бы проводили один день. Но как организовать наблюдение в течение недели? Волонтеры бесплатно должны там находиться все это время.

Процедура верификации того мероприятия, которое растянуто на неделю, гораздо сложнее. Пронаблюдать за всем этим теоретически невозможно.

Если результат голосования уже предопределен, зачем понадобилось привлечение к голосованию жителей Донбасса – граждан Украины, имеющих российские паспорта?

– Во-первых, это некоторое моральное поощрение, доказательство того, что, "ребята, вы наши, мы вас не бросаем, вы россияне". Это главная задача.

Второе – кашу маслом не испортишь. Зачем отбрасывать дополнительных несколько десятков тысяч голосов "за"?

Владимир Путин

Владимир Путин

Почему голос российской оппозиции слаб? Почему она спускает все на тормоза? Или на самом деле это не так?

– Здесь несколько причин. Первая и главная заключается в той тотальной зачистке политического поля, которая происходила в России в течение последних 20 лет. Оппозиция уничтожена. Кто-то убит, кто-то уехал за границу, кто-то перешел в лояльную оппозицию.

Вторая причина заключается в том, что это настолько уникальное безобразие, настолько беззаконное и абсурдное, что существует некоторая растерянность и разобщенность среди тех, кто представляет оппозицию. Люди не могут договориться, что же делать – приходить и голосовать "нет"? Но участвовать в этом безобразии невозможно совсем. Бойкот?

Но на самом деле голос оппозиции есть, он слышен. Как мне кажется, единственное нормальное поведение людей в этой ситуации – просто отстраниться от этого.

У меня есть четкое понимание, что Путину это ничего не даст, легитимности не прибавит. Кроме Памфиловой и нескольких прикормленных артистов никто результатов этого безобразия не признает.

В 2036 году Путину будет 84 года. Как думаете, он хотел бы править до такого возраста?

– Я думаю, что для него не существует альтернативы, кроме как править пожизненно. Путин, кстати, как и Лукашенко, прекрасно понимает, что в момент отстранения от власти, в момент смены президента и в России, и в Беларуси, тот и другой начинают собирать мешочек для похода в тюрьму.

Объем преступлений, который совершил Путин, предусматривает для него только три варианта: либо пожизненное сохранение власти, либо направление в тюрьму, скорее всего, в Гаагу, либо переворот, в результате которого этот человек будет просто физически устранен.

Невозможно представить себе смену власти в России, при которой Путин остается нормальным пенсионером, который путешествует по миру и проводит остаток жизни в кругу своей семьи.

Игорь Яковенко

Игорь Яковенко Радио Свобода

Вы уже упомянули Лукашенко. В этот список, наверное, можно добавить и Ким Чен Ына. В связи с обнулением президентского срока Путин попадает в достаточно специфическую компанию. Как этот факт воспримет мировая общественность?

– Россия находится на периферии общественного мнения. Я не думаю, что в перечень 20 главных вопросов в повестке дня США или европейских стран входит РФ и эта история с обнулением. Ну, чем-то занимаются эти странные смешные русские у себя на огромной территории. Не нападают, не бомбят никого в данный момент в Европе или в Америке – пусть занимаются такими смешными вещами.

На самом деле, единственный способ Путину попасть в топ повестки дня – это затеять еще какую-то гадость. Он в последнее время большой специалист по производству неприятностей. Главное, что производит путинская Россия в мировом масштабе, – это разные неприятности.

РоссияЭксклюзивНовости РоссииКонституцияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинИгорь Яковенко
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