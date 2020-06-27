'Путин не станет нормальным пенсионером, у него есть только три пути'. Интервью с российским оппозиционером

С 25 июня стартовало всероссийское голосование за поправки к Конституции РФ, предусматривающие "обнуление" сроков президента Владимира Путина. Если они будут приняты, лидер Кремля сможет находиться во главе страны до 2036 года.

Российский журналист и оппозиционный политик Игорь Яковенко в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал мнение, что результаты уже "нарисованы", а Путин пошел на этот шаг только потому, что нет другой альтернативы, кроме как править пожизненно.

– Госдума одобрила поправки к Конституции, Совет Федерации – тоже. Зачем понадобилось еще и всероссийское голосование? Кому оно нужно?

– Оно нужно одному-единственному человеку – Владимиру Путину. Вряд ли у него есть иллюзии по поводу его реальной поддержки. Она стремится к нулю. Поэтому нужна какая-то легитимность.

В закончике, который они приняли, указано, что помимо одобрения Госдумы и Совета Федерации, поправки об обнулении вступают в силу только после одобрения граждан. Поэтому это необходимость.

– Если сугубо теоретически предположить, что админресурс, фальсификации и прочие инструменты не сработают и голосование провалится. Что тогда?

– Это не научная фантастика. Вчера (25 июня. – Ред.) прошел первый день этого обнуления, и совершенно очевидно, что такая опция просто исключена. Исключена абсолютно.

Голосуют таким фантастическим образом, что вариант правильного подсчета исключен. Даже если абсолютно все граждане придут и проголосуют против, результат все равно будет 70% за поправки.

Потому что голосуют в багажниках автомобилей, на лавочках, в беседках. Никакого контроля нет.

Известен эксперимент, который поставил журналист Павел Лобков. Он одновременно проголосовал электронно и на участке. Глава нашего ЦИК Элла Памфилова уже назвала это провокацией, хотя это честная работа журналиста. Он просто сделал "контрольную закупку" и показал безумие системы голосования.

Но это самое безобидное. В действительности, будут просто рисовать нужные цифры. Они уже нарисованы.

Голосование об изменениях в Конституцию РФ

– Действительно, это голосование связано с рядом ноу-хау: длится неделю и проводится онлайн. Почему нельзя было "нарисовать" результат традиционным способом?

– Существует несколько методов верификации – проверки на вшивость всего мероприятия. Если бы это было обычным голосованием, то можно было бы проверить хотя бы явку – сфотографировать участки, сделать видеозапись и убедиться, что люди просто не пришли в том количестве, которое было показано в итоговом протоколе ЦИК. Если голосование длится неделю – то как?

То же самое с наблюдателями. Можно представить их присутствие, если бы проводили один день. Но как организовать наблюдение в течение недели? Волонтеры бесплатно должны там находиться все это время.

Процедура верификации того мероприятия, которое растянуто на неделю, гораздо сложнее. Пронаблюдать за всем этим теоретически невозможно.

– Если результат голосования уже предопределен, зачем понадобилось привлечение к голосованию жителей Донбасса – граждан Украины, имеющих российские паспорта?

– Во-первых, это некоторое моральное поощрение, доказательство того, что, "ребята, вы наши, мы вас не бросаем, вы россияне". Это главная задача.

Второе – кашу маслом не испортишь. Зачем отбрасывать дополнительных несколько десятков тысяч голосов "за"?

Владимир Путин

– Почему голос российской оппозиции слаб? Почему она спускает все на тормоза? Или на самом деле это не так?

– Здесь несколько причин. Первая и главная заключается в той тотальной зачистке политического поля, которая происходила в России в течение последних 20 лет. Оппозиция уничтожена. Кто-то убит, кто-то уехал за границу, кто-то перешел в лояльную оппозицию.

Вторая причина заключается в том, что это настолько уникальное безобразие, настолько беззаконное и абсурдное, что существует некоторая растерянность и разобщенность среди тех, кто представляет оппозицию. Люди не могут договориться, что же делать – приходить и голосовать "нет"? Но участвовать в этом безобразии невозможно совсем. Бойкот?

Но на самом деле голос оппозиции есть, он слышен. Как мне кажется, единственное нормальное поведение людей в этой ситуации – просто отстраниться от этого.

У меня есть четкое понимание, что Путину это ничего не даст, легитимности не прибавит. Кроме Памфиловой и нескольких прикормленных артистов никто результатов этого безобразия не признает.

– В 2036 году Путину будет 84 года. Как думаете, он хотел бы править до такого возраста?

– Я думаю, что для него не существует альтернативы, кроме как править пожизненно. Путин, кстати, как и Лукашенко, прекрасно понимает, что в момент отстранения от власти, в момент смены президента и в России, и в Беларуси, тот и другой начинают собирать мешочек для похода в тюрьму.

Объем преступлений, который совершил Путин, предусматривает для него только три варианта: либо пожизненное сохранение власти, либо направление в тюрьму, скорее всего, в Гаагу, либо переворот, в результате которого этот человек будет просто физически устранен.

Невозможно представить себе смену власти в России, при которой Путин остается нормальным пенсионером, который путешествует по миру и проводит остаток жизни в кругу своей семьи.

Игорь Яковенко Радио Свобода

– Вы уже упомянули Лукашенко. В этот список, наверное, можно добавить и Ким Чен Ына. В связи с обнулением президентского срока Путин попадает в достаточно специфическую компанию. Как этот факт воспримет мировая общественность?

– Россия находится на периферии общественного мнения. Я не думаю, что в перечень 20 главных вопросов в повестке дня США или европейских стран входит РФ и эта история с обнулением. Ну, чем-то занимаются эти странные смешные русские у себя на огромной территории. Не нападают, не бомбят никого в данный момент в Европе или в Америке – пусть занимаются такими смешными вещами.

На самом деле, единственный способ Путину попасть в топ повестки дня – это затеять еще какую-то гадость. Он в последнее время большой специалист по производству неприятностей. Главное, что производит путинская Россия в мировом масштабе, – это разные неприятности.