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18 января • обновлено в 19:35
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Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео

5.4т
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Глава РФ Владимир Путин назвал моральными уродами россиян, которые выступают против поддержки семей с детьми.

Путин выразил возмущение тем фактом, что многие граждане критикуют решение правительства увеличить сумму финансовой помощи для этой категории общества.

"Оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо не запрещать им говорить, надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!" – заявил Путин.

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При этом в сети россияне жестко разгромили Путина за заявление, отметив, что именно он со своими соратниками виновен в развале экономики России.

"Глупый, тупой и неуместный популизм", "Моральные уроды те, кто довёл страну до такого состояния", "Сложно найти большего морального урода, чем Путин", "Моральные уроды те кто довёл страну до нищеты и хочет отделаться подачками", "Гопник из питерской подворотни", "Очередной рекламный ход", – пишут они.

Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео
Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео

Путин назвал часть россиян моральными уродами

Путин назвал часть россиян моральными уродами

Как писал OBOZREVATEL, накануне Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области. Однако россияне разгромили его за "пиар на костях", заявив, что он уничтожает страну.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
9
34
Смешно
6
Интересно
2
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6
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому как не путЕну знать популяцию быдла, за него голосующую!
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4
4
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Махал Махалыч, Самое деб.иль.ное бы.дло это украинцы-укроватное бы.дло.
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0
0
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Обвинять Путина в развале экономики,это та ещё глупость,именно при нем люди стали жить лучше что и все желаю
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9
4
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Махал Махалыч посрать на ваше мнение
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3
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Яковлев Валерий, очень правильно! Теперь главное - не сбавлять обороты - и всем вам дружно сдохнуть под руководством этого фюрера! От успехов и лучшей жизни! Лучший кацaп - мертвый кацaп! Смерть вонючей паРРаше!
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4
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Любой росеянин - моральный уpoд! (с)
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4
6
2 из 3 ответов | показать все
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Махал Махалыч, хорошо, не гамтеры вы, а заробичане. Это что то меняет?) одно и тоже, рабы
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2
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фахрутдинов Исмаил, гастер - это ты, чучмек. Именно так называется любая дрянь с именем Исмаил или любым другим из восточного паноптикума. Четыре миллиона чучмеков на паРРаше? Да нам похер!
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3
3

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