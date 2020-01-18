Путин назвал часть россиян моральными уродами и получил "ответку": видео

Глава РФ Владимир Путин назвал моральными уродами россиян, которые выступают против поддержки семей с детьми.

Путин выразил возмущение тем фактом, что многие граждане критикуют решение правительства увеличить сумму финансовой помощи для этой категории общества.

"Оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо не запрещать им говорить, надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!" – заявил Путин.

При этом в сети россияне жестко разгромили Путина за заявление, отметив, что именно он со своими соратниками виновен в развале экономики России.

"Глупый, тупой и неуместный популизм", "Моральные уроды те, кто довёл страну до такого состояния", "Сложно найти большего морального урода, чем Путин", "Моральные уроды те кто довёл страну до нищеты и хочет отделаться подачками", "Гопник из питерской подворотни", "Очередной рекламный ход", – пишут они.

Путин назвал часть россиян моральными уродами

Как писал OBOZREVATEL, накануне Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области. Однако россияне разгромили его за "пиар на костях", заявив, что он уничтожает страну.

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