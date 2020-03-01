Российские вооруженные силы не способны начать не то, что полномасштабную Третью мировую войну, они не смогут справиться даже с крупным локальным конфликтом.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал бывший сокурсник лидера РФ Владимира Путина Юрий Швец. По его словам, армия России создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять (полный текст блога читайте тут).

Третья мировая война Обозреватель

"Пишут, что транзит власти Путина будет сопровождаться войной с Украиной, Беларусью и даже с Прибалтикой, чтобы восстановить СССР. Якобы Путин с товарищами по оружию фанатически хотят войти в историю великими героями и ради этого готовы поставить мир на грань Третьей мировой войны. Но российская армия создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять. Она не способна не только на полномасштабную Третью мировую войну, но даже на крупную локальную", – заверил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Валерия Соловья, недавнее военное обострение на Донбассе со стороны России – было предупреждением Кремля, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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