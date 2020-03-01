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1 марта • обновлено в 07:46
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Путин может напасть на Украину? Швец оценил потенциал российской армии

7.5т
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Российские вооруженные силы не способны начать не то, что полномасштабную Третью мировую войну, они не смогут справиться даже с крупным локальным конфликтом.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал бывший сокурсник лидера РФ Владимира Путина Юрий Швец. По его словам, армия России создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять (полный текст блога читайте тут).

Третья мировая война

Третья мировая война

Обозреватель

"Пишут, что транзит власти Путина будет сопровождаться войной с Украиной, Беларусью и даже с Прибалтикой, чтобы восстановить СССР. Якобы Путин с товарищами по оружию фанатически хотят войти в историю великими героями и ради этого готовы поставить мир на грань Третьей мировой войны. Но российская армия создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять. Она не способна не только на полномасштабную Третью мировую войну, но даже на крупную локальную", – заверил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Валерия Соловья, недавнее военное обострение на Донбассе со стороны России – было предупреждением Кремля, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российская военная угроза Война на Донбассе Война Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Юрий Швец
Место
Россия
Тег
Новости России
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Куда уж Российской армии до "непобедимой" армии окраины, шестой год героически сражающейся с инопланетянами за независимость Земли как планеты)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Бухаем мы,а бред пишет автор..парадокс однако))
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Юг Руси
Юг Руси
Да, да, я тебе верю! Выпей таблеточку и ложись спать!
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