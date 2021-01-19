Путин искупался в проруби и нарвался на шутки о показухе и трусах Навального. Видео

Президент России Владимир Путин 19 января в праздник Крещения Господнего искупался в проруби и стал предметом насмешек в сети.

Видеозапись обнародовали на странице в Twitter "Кремлевский пул РИА". Там же пользователи оставили комментарии с шутками в сторону президента России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Путин окунулся на Крещение – как и положено, трижды", – сказано в подписи к видео.

Так, некоторые пользователи предположили, что запись была постановочной, и сняли ее якобы в съемочном павильоне. Также они обратили внимание на то, что у президента РФ изо рта не шел пар, как это должно быть при минусовой температуре.

"В -20 , так-то пар идет. В каком павильоне снимали?", "Что за павильон? Где снимали?", "Пар то где? -20 на улице", "Двойник Путина окунулся за Путина", "Двойник еще в неплохой форме", – писали в сети.

Также пользователи отпускали шутки про "трусы Навального". Отметим, один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" якобы был нанесен на его трусы.

"Почему он в трусах Навального?", "Навального в этих трусах ничего не взяло, и его тоже?", "Трусы верни!", "Синие трусы, это же не то что я подумал, нет? Так вот почему Навальному трусы и остальную одежду не отдают", "Фейк! Какой-то старый чувак постоял в синих трусах Навального с задранной ногой возле лестницы! Где он окунулся? Что он дурак что ли? Инфаркт словить", – сказано в комментариях к видео с Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина высмеяли в сети после появления на публике 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.