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29 ноября • обновлено в 12:41
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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

Пропагандисты будут гореть в аду, это точно

4.1т

Еще когда в 25 лет прочитал Архипелаг ГУЛАГ я понял, что 1 млн. советских граждан в частях верхмахта - это не предательство, а трагедия. За спиной у этих людей было истребление казачества, тамбовское восстание, депортации народов, голодомор, чистки 30-х гг., т.е. чудовищная даже не несправедливость, а просто какой-то античный фатум, безразмерное горе. Которое и определило их выбор. Это была трагедия. С первого дня и до последнего. Я этим людям всегда сочувствовал.

В 1944 году, когда в сущности уже все было ясно, нацисты дали им выделиться в отдельную армию. Власов добивался этого с самого начала. Он и его окружение хорошо понимали, что в случае "национального самоопределения" большую роль играет наличие армии. С этой мыслью они принимали "пражский манифест". Дивизия генерала Буняченко покинула немецкие позиции в начале мая 1945 года. Генерал хотел вывести своих людей на территорию Австрии, надеясь, что союзники признают их как "армию национально-освободительного движения".

6 мая эти части вошли в предместья Праги.

Оставалось всего три дня до окончания войны, до капитуляции Берлина. Чуть больше ста бойцов РОА погибло в бою с нацистами за аэропорт Ружине. И теперь староста одного из муниципалитетов предложил установить памятную доску этим русским, которые погибли, поддерживая пражское восстание в последние дни войны.

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Конечно, если бы не нынешний "угар идиотизма" (=псевдопатриотизма), то через более чем 70 лет после этих событий, русские, конечно, должны были быть рады этой инициативе. И благодарны чехам за то, что несколько могил бойцов дивизии Буняченко, погибших тут, сохраняются. Сам я, конечно, благодарен жителям Ржепорые и главе их муниципального совета за эту дань памяти русским, за идею поставить мемориальную доску.

(*а сюжет, который по этому поводу показали на 1-м канале российского телевидения - его сделали откровенные подонки. Это делают люди вообще без самосознания, у них нет идентичности, они не принадлежат никакому народу, они не знают никакого народного горя и трагедии одной души, никогда о нем не задумывались... Вряд ли их удасться когда-либо привлечь за "фейкньюс", но они будут гореть в аду, это точно).

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Автор
Александр Морозов Александр Морозов
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
пропаганда российские телеканалы
Источник
Источник: facebook Александра Морозова
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Бог и духовный наставник РОС-ПРОПа Юлиус Штрайхер, редактор "Дер Штюрмер", уже 73 года жарится на сковороде в АДУ. Но, настроение у него отличное, в России выросла хорошая смена, ученики достойные учителя.
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Mega Death
Mega Death
Интересно кто кормил миллионную армию Власова))) Это сборище прожорливых предателей Родины , вряд ли бы Вермахт смог содержать))) Особенно в 44-м и 45-м годах)))
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Mega Death, там было 2 дивизии
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Никакого миллиона у Власова никогда не было. Порядка 60 000. Собственно боевого состава две неполные дивизии. Все разглворы про миллион - это про хиви. Добровольно-рринудительных хозяйственных помощников, которым лружие не давали, и статьь которым была практически единственная возможность выжить в плену.Их и Сталин не осуждал
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Вовненко Петр
Вовненко Петр
Афанасьев Алексей, Так рассекретьте архивы, почему ваш окурок продлил секретность этих архивов. Что боитесь что правда всплывет.
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