Еще когда в 25 лет прочитал Архипелаг ГУЛАГ я понял, что 1 млн. советских граждан в частях верхмахта - это не предательство, а трагедия. За спиной у этих людей было истребление казачества, тамбовское восстание, депортации народов, голодомор, чистки 30-х гг., т.е. чудовищная даже не несправедливость, а просто какой-то античный фатум, безразмерное горе. Которое и определило их выбор. Это была трагедия. С первого дня и до последнего. Я этим людям всегда сочувствовал.

В 1944 году, когда в сущности уже все было ясно, нацисты дали им выделиться в отдельную армию. Власов добивался этого с самого начала. Он и его окружение хорошо понимали, что в случае "национального самоопределения" большую роль играет наличие армии. С этой мыслью они принимали "пражский манифест". Дивизия генерала Буняченко покинула немецкие позиции в начале мая 1945 года. Генерал хотел вывести своих людей на территорию Австрии, надеясь, что союзники признают их как "армию национально-освободительного движения".

6 мая эти части вошли в предместья Праги.

Оставалось всего три дня до окончания войны, до капитуляции Берлина. Чуть больше ста бойцов РОА погибло в бою с нацистами за аэропорт Ружине. И теперь староста одного из муниципалитетов предложил установить памятную доску этим русским, которые погибли, поддерживая пражское восстание в последние дни войны.

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Конечно, если бы не нынешний "угар идиотизма" (=псевдопатриотизма), то через более чем 70 лет после этих событий, русские, конечно, должны были быть рады этой инициативе. И благодарны чехам за то, что несколько могил бойцов дивизии Буняченко, погибших тут, сохраняются. Сам я, конечно, благодарен жителям Ржепорые и главе их муниципального совета за эту дань памяти русским, за идею поставить мемориальную доску.

(*а сюжет, который по этому поводу показали на 1-м канале российского телевидения - его сделали откровенные подонки. Это делают люди вообще без самосознания, у них нет идентичности, они не принадлежат никакому народу, они не знают никакого народного горя и трагедии одной души, никогда о нем не задумывались... Вряд ли их удасться когда-либо привлечь за "фейкньюс", но они будут гореть в аду, это точно).

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