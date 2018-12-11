''Придется писать от руки'': санкции ударили по российским военным

Военнослужащим ВС РФ придется писать документы от руки из-за введенных против России санкций.

Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, объяснив связь между шрифтами и армией.

"В связи с санкциями против РФ компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на популярные шрифты (в т. ч. широко распространенный Times New Roman), отказалась предоставить лицензии на их использование в российском программном обеспечении", — напомнил он.

При этом, по словам Тымчука, в прошлом году Минобороны РФ выпустило "Справочник офицера" для своих служивых, в котором жестко устанавливается, что документы в российской армии печатаются с использованием шрифта Times New Roman.

Российские военные "Главред"

В частности, раздел IX, п. 9.4. "Правила оформления служебных документов" гласит: "Служебные документы печатаются с использованием текстового редактора Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman размерами №14-16 с 1-2 межстрочным интервалом. Отдельные документы (заявления, анкеты, объяснительные записки, рапорта) допускается писать от руки".

"Что ж, очевидно, российским воякам теперь все придется "писать от руки". Тендер на закупку гусиных перьев и чернил МО РФ объявит на днях", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что на вооружение российской армии поступят новые виды оружия — истребитель пятого поколения Су-57, танки на боевой платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, подлодка проекта 677 и комплекс "Сармат".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.