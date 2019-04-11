Поребрик News: в России придумали новый повод для захвата Украины

Кремлевская пропаганда 10 апреля активно разгоняла историю о том, что более 80% украинцев хотят видеть своим президентом Владимира Путина. Тем временем, на родине Путина установили надгробие российскому лидеру.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что России придется присоединить к себе всю Украину. К такому выводу он пришел на основании того, что в первом туре выборов президент Украины Петр Порошенко набрал 16%. Остальные 84%, по его мнению, якобы отошли Владимиру Путину.

"Народ сказал – Путин. И что теперь, Владимиру Владимировичу вас присоединять? Действующий президент сказал: или он, или Путин. Набрал 16% – значит, Путин", – заявил Соловьев.

В России активисты снова провели акцию по установке надгробия президенту РФ Владимиру Путину.

Оно появилось в его родном городе – Санкт-Петербурге

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила россиян за повышенный интерес к выборам президента Украины и, в частности, к сдаче анализов кандидатами.

"Товарищи, но мы хотя бы свои анализы обсуждаем, а вы обсуждаете чужие. На всех каналах окропили себя мочой Порошенко и Зеленского. Ребята, ну вы сейчас просто взяли чужой спичечный коробок и засунули туда свой нос. Возмущаетесь запахом, а нос все равно не убираете", – заявила она.

Журналистка Янина Соколова рассказала, что Владимир Путин никогда не согласится отказаться от аннексированного Крыма.

"Я точно знаю, что Путин просто так его не отдаст. Это совершенно точно. Это один из крупнейших козырей в его внутренней политике. А я напомню вам, что Владимир Путин – это человек, который много своих вещей делает исключительно для внутренней аудитории, для россиян. Которые живут очень бедно, которые изолированы от всего мира, благодаря действиям Путина", – объяснила она.

Также Янина Соколова ярко ответила на предложение кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой провести дебаты кандидатов в президенты Украины.

"Я бы, как многие в Украине, была бы не против, чтобы ты к нам приехала. И вышла на поле на глазах 80 тысяч украинцев. Единственная проблемка, что дебаты пришлось бы не надолго прервать. Ну, чтобы зафиксировать рекорд Гиннеса – человек, который был послан на х*й 80 тысяч раз в течение одной только секунды!" – заявила украинская журналистка.

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что мирный план Виктора Медведчука для Донбасса, который поддержали "Л/ДНР" и Москва, создавался непосредственно в администрации президента России.

"Документ писали в Российской Федерации, на Старой площади. Там находится Администрация президента РФ. Так называемые представители, а точнее гауляйтеры, которые контролируют Донецк и Луганск, в части каких-то политических решений права голоса не имеют. И если они соглашаются, значит, они получили команду из Москвы", – говорит Цибмалюк.

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