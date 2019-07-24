Поребрик News: Украине пригрозили походом террористов на Киев

На российском телевидении "фашистской" Украине пригрозили оккупацией Киева, а кремлевского топ-пропагандиста Владимира Соловьева уличили в любви к "загнивающему Западу".

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В эфире российского ТВ беглый украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", пригрозил Украине приходом террористов "Л/ДНР" в Киев.

"А вы можете себе даже предположить попытаться, напрягитесь, что в какую-то секунду "ополчение" никто не будет сдерживать? И что пацаны реально за своих внучек, за своих жен, отцов пойдут?! Война закончится в Киеве, скорее всего. Они придут туда, в Киев! Вы понимаете, что их на самом деле сдерживают? У них накопился очень большой счет, к Зеленскому в том числе!" – заявил Кот.

Юрий Кот также призвал Россию поскорее вернуться в Украину, чтобы победить "фашизм".

"Все равно, я это точно знаю, рано или поздно русский фактор вернется в Украину! Но лучше пускай он вернется сейчас вследствие понимания процессов и любви к своей Родине, чем потом. Потому что пока нету русских, в Украине процветает фашизм!" – высказался предатель Украины.

Юрий Кот

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, оказался обладателем вида на жительство в Италии.

По словам Соловьева, вид на жительство в Италии он получил более 10 лет назад, а виллу в этой стране купил якобы на честно заработанные деньги.

Украинский эксперт Максим Яли загнал в угол депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина вопросом о вторжении России на Донбасс и заставил его выдумывать нелепые оправдания.

"Господин Затулин, у вас гражданство "ДНР" или Российской Федерации? Объясняю: в интервью 5 сентября 2018 года вы сказали: "Мы совершили одну грубейшую ошибку – мы остановились и не взяли Мариуполь". "Мы" – это кто?" – спросил украинец у одиозного депутата Госдумы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился из-за европейских санкций за агрессию против Украины. Он назвал такой шаг несправедливым и обвинил во всем Киев, который якобы устроил "госпереворот" и привел к власти "нацистов".

"С позитивными подвижками и перспективами сотрудничества между Россией и Германией контрастируют введенные против нашей страны нелегитимные односторонние санкции. По сути дела, за то, что мы выступили в защиту жителей Крыма и Донбасса, которые отказались признать пришедшими к власти в результате "госпереворота" в Киеве национал-радикалов, сразу же объявивших войну русскому языку, культуре, русским ценностям и провозгласившим своими героями нацистских приспешников", – высказался Лавров.

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