Поребрик News: на росТВ пригрозили ''банд*ровской нечисти''

В РФ взорвались новыми истериками по поводу поваленных в Украине советских памятников, а на Донбассе стало еще на одного террориста меньше – украинские военные ликвидировали друга скандального писателя Захара Прилепина.

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Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев устроил в прямом эфире жесткую перепалку с украинским экспертом Вячеславом Ковтуном. Предметом спора стала личность Иосифа Сталина. Украинец требовал убрать его прах из Кремля.

"Сейчас мы еще будем бандеровскую нечисть слушать, кого нам откуда убирать! Вы восстановите-ка памятники советской эпохи, восстановите во Львове стелу народу-освободителю! Мы сейчас вас за нос будем брать и тыкать, как собаку, в собственное дерьмо, чтобы знали, как пакости делать!" – взвился рупор преступного путинского режима.

Как написал блогер Фашик Донецкий на своем сайте, Маргарита Пономаренко была любовницей русского террориста, но однажды решила воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Призналась, что разочаровалась в идеях "Новороссии". Она так же, как Светлана Дрюк, "Ветерок", прихватила с собой более 16 Гб данных об оккупантах. Эта информация оказалась очень интересной.

"У Маргариты все будет хорошо. Мы скоро опубликуем личный состав танкистов "ДНР", которые она принесла на флешке. Спасибо, Маргарита! Твои бывшие сослуживцы будут скоро в истерике", – написал блогер.

Накануне в зоне ООС украинские военные ликвидировали террориста "ДНР", командира роты в оккупационном батальоне. Он оказался другом одиозного российского писателя-боевика Захара Прилепина.

"Док погиб. Командир роты в нашем батальоне. Мой друг", – написал скандальный писатель в соцсети.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов опубликовал в журнале "Военно-промышленный курьер" статью, в которой полностью описал будущие действия своего государства в Украине. Об этом стало известно из видеоблога украинского журналиста Романа Цимбалюка. Он пояснил, что материал был опубликован еще в 2013 году.

"Оказывается, начальник Генштаба разработал эту концепцию современной войны. Часто мы используем словосочетание "гибридная война". Но на самом деле она настоящая. Потому что в ней все настоящее – и жертвы, и разрушения", – подчеркнул журналист.

"Это теория об "их там нет". А по поводу сил специальных операций, давайте вспомним, на кого обменяли гражданку Савченко? Правильно, на Александрова и Ерофеева, парней из 3 бригады спецназа Тольятти. Это и есть силы специальных операций", – говорит он.

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