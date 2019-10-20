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20 октября • обновлено в 18:27
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"Есть надежда!" Ахеджакова дала прогноз по примирению Украины и России

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Украинский народ может никогда не простить власти России аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала российская актриса Лия Ахеджакова. Она сравнила эту ситуацию с оккупацией Польши Иосифом Сталиным в 1939 году и массовыми убийствами советской властью пленных офицеров польской армии в Катынском лесу.

"Может, никогда украинцы не простят нам ни Крым, ни Донбасс, это неизвестно. Вот поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь, даже когда слово Катынь забудут", – подчеркнула актриса.

Россия и Украина

Россия и Украина

Инфорезист

При этом Ахеджакова возлагает надежды на российскую молодежь, которая в последние годы выходит с протестами против режима президента Владимира Путина.

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"Сейчас о себе заявило новое поколение молодых политиков и образованных людей со своей гражданской позицией. Есть надежда. Но не могу знать, когда с Украиной помиримся. Может, завтра, а может, через 100 лет. Вот с Грузией была война, короткая, но жестокая. И вот мы поехали на новый 2019 год в Тбилиси. Ах, какое всё родное и любимое! И так же было в Одессе – всё родное", – вспомнила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Станислава Белковского, украинский и российский народы смогут наладить отношения и помириться через 15 лет, как это было в случае с Францией и Германией, тоже воевавших между собой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма Вторая мировая война
Персоны
Лия Ахеджакова Владимир Путин Иосиф Сталин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
Теги
Новости России война
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дура
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сироткин Андрюха, она всегда дуру и играла в кино ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Старая дура. Россияне, может, никогда не простят полякам нападение на Советскую Россию в 1919, когда шла гражданская война. Россияне, может, никогда не простят украинцам запрет русского языка, "москаляку на гиляку" и предательство своих братьев-славян стремлением в НАТО. И не надо врать, что в НАТО вы захотели после "агрессии" России, намного раньше!
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К Денис
К Денис
Кристина Стефанова, ты забыла о том что 30% состава боевиков в Чечне, граждане Украины
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