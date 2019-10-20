"Есть надежда!" Ахеджакова дала прогноз по примирению Украины и России

Украинский народ может никогда не простить власти России аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала российская актриса Лия Ахеджакова. Она сравнила эту ситуацию с оккупацией Польши Иосифом Сталиным в 1939 году и массовыми убийствами советской властью пленных офицеров польской армии в Катынском лесу.

"Может, никогда украинцы не простят нам ни Крым, ни Донбасс, это неизвестно. Вот поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь, даже когда слово Катынь забудут", – подчеркнула актриса.

Россия и Украина Инфорезист

При этом Ахеджакова возлагает надежды на российскую молодежь, которая в последние годы выходит с протестами против режима президента Владимира Путина.

"Сейчас о себе заявило новое поколение молодых политиков и образованных людей со своей гражданской позицией. Есть надежда. Но не могу знать, когда с Украиной помиримся. Может, завтра, а может, через 100 лет. Вот с Грузией была война, короткая, но жестокая. И вот мы поехали на новый 2019 год в Тбилиси. Ах, какое всё родное и любимое! И так же было в Одессе – всё родное", – вспомнила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Станислава Белковского, украинский и российский народы смогут наладить отношения и помириться через 15 лет, как это было в случае с Францией и Германией, тоже воевавших между собой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.